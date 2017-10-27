Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:17
"Спартак" вылетел в Ростов-на-Дону (2)
"Спартак" вылетел в Ростов-на-Дону (2)
16:43
Джанни Инфантино: ФИФА и Россия очень близки к завершению переговоров по телеправам на ЧМ-2018
Джанни Инфантино: ФИФА и Россия очень близки к завершению переговоров по телеправам на ЧМ-2018
16:22
Вадим Храповицкий: то, что Лунев готов играть - это, конечно, хорошо для "Зенита" и плохо для "Локомотива" (1)
Вадим Храповицкий: то, что Лунев готов играть - это, конечно, хорошо для "Зенита" и плохо для "Локомотива" (1)
15:37
Юрий Газинский: "СКА-Хабаровск" - боеспособный коллектив, который заставляет с собой считаться
Юрий Газинский: "СКА-Хабаровск" - боеспособный коллектив, который заставляет с собой считаться
13:28
Александр Тихоновецкий: очень хочется, чтобы какой-то европейский клуб приехал во Владивосток (3)
Александр Тихоновецкий: очень хочется, чтобы какой-то европейский клуб приехал во Владивосток (3)
11:58
Валерий Карпин: вел переговоры с двумя российскими клубами, но были "непонятки" с их стабильностью (7)
Валерий Карпин: вел переговоры с двумя российскими клубами, но были "непонятки" с их стабильностью (7)
Вадим Храповицкий: то, что Лунев готов играть - это, конечно, хорошо для "Зенита" и плохо для "Локомотива"
Бывший футболист и тренер "Зенита" Вадим Храповицкий поделился мнением о возвращении в общую группу голкипера питерского клуба Андрея Лунева.
"То, что Лунев готов играть - это, конечно, хорошо для "Зенита" и плохо для "Локомотива". Андрей в этом году хорошо играет, без ошибок. Другое дело, что непонятен состав, который выйдет на матч. Каждую игру – новые футболисты. Поэтому "Зенит" и теряет с соперниками вроде тульского "Арсенала" (0:1) и других менее статусных команд. Надо наигрывать какой-то определенный костяк! Нужно ли Роберто Манчини отойти от ротации? Нет, ротацией можно заниматься. Никто ничего против не имеет. Но каждую игру выпускать новые полсостава! Сегодня один, завтра — другой. Поэтому так команда и играет. В средней линии у "Зенита" нет игрока вроде Аршавина или Радимова, который мог бы выдать передачу. Уже начинают писать, что Кокорин не забивает. А как он может забивать, если он и защитника играет, и в атаке старается успевать?! Он должен подобно Саше Кержакову двигаться впереди, искать дырки в обороне, а кто-то, подобно Аршавину или Радимову, раздавать на него передачи. Однако этого нет. Поэтому присутствует нестабильность результатов", — цитирует Храповицкого "Спорт день за днем".
"То, что Лунев готов играть - это, конечно, хорошо для "Зенита" и плохо для "Локомотива". Андрей в этом году хорошо играет, без ошибок. Другое дело, что непонятен состав, который выйдет на матч. Каждую игру – новые футболисты. Поэтому "Зенит" и теряет с соперниками вроде тульского "Арсенала" (0:1) и других менее статусных команд. Надо наигрывать какой-то определенный костяк! Нужно ли Роберто Манчини отойти от ротации? Нет, ротацией можно заниматься. Никто ничего против не имеет. Но каждую игру выпускать новые полсостава! Сегодня один, завтра — другой. Поэтому так команда и играет. В средней линии у "Зенита" нет игрока вроде Аршавина или Радимова, который мог бы выдать передачу. Уже начинают писать, что Кокорин не забивает. А как он может забивать, если он и защитника играет, и в атаке старается успевать?! Он должен подобно Саше Кержакову двигаться впереди, искать дырки в обороне, а кто-то, подобно Аршавину или Радимову, раздавать на него передачи. Однако этого нет. Поэтому присутствует нестабильность результатов", — цитирует Храповицкого "Спорт день за днем".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.