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Вадим Храповицкий: то, что Лунев готов играть - это, конечно, хорошо для "Зенита" и плохо для "Локомотива"

Бывший футболист и тренер "Зенита" Вадим Храповицкий поделился мнением о возвращении в общую группу голкипера питерского клуба Андрея Лунева.

"То, что Лунев готов играть - это, конечно, хорошо для "Зенита" и плохо для "Локомотива". Андрей в этом году хорошо играет, без ошибок. Другое дело, что непонятен состав, который выйдет на матч. Каждую игру – новые футболисты. Поэтому "Зенит" и теряет с соперниками вроде тульского "Арсенала" (0:1) и других менее статусных команд. Надо наигрывать какой-то определенный костяк! Нужно ли Роберто Манчини отойти от ротации? Нет, ротацией можно заниматься. Никто ничего против не имеет. Но каждую игру выпускать новые полсостава! Сегодня один, завтра — другой. Поэтому так команда и играет. В средней линии у "Зенита" нет игрока вроде Аршавина или Радимова, который мог бы выдать передачу. Уже начинают писать, что Кокорин не забивает. А как он может забивать, если он и защитника играет, и в атаке старается успевать?! Он должен подобно Саше Кержакову двигаться впереди, искать дырки в обороне, а кто-то, подобно Аршавину или Радимову, раздавать на него передачи. Однако этого нет. Поэтому присутствует нестабильность результатов", — цитирует Храповицкого "Спорт день за днем".
Теги: Храповицкий Зенит Лунев
Сегодня, 16:22
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№1 Написал: Barmaley (Сегодня, 16:30) #
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Манчини знает весь мир, а кто такой Храповицкий? Наверное форму таскал за Аршавиным.
Регистрация: 17.04.2017
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