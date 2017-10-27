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На матче "Арсенал" - ЦСКА ожидается аншлаг

На матче 15-го тура чемпионата России между тульским "Арсеналом" и ЦСКА ожидается аншлаг, рассказал пресс-атташе тульского клуба Евгений Овсянников.

"Гостевой сектор болельщиков ЦСКА полностью выкуплен, об этом "армейцы" ещё вчера сообщили. Сейчас в свободной продаже ещё остаются билеты, но мы уверены, что будет аншлаг. Билетов не так много и их быстро раскупают", - цитирует Овсянникова "Чемпионат.сом".
Теги: Арсенал Тула ЦСКА
Сегодня, 17:35
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