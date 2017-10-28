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Александр Мостовой: не думаю, что "Спартак" выбыл из чемпионской гонки

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от ничьей «Спартака» и «Ростова» в матче 15-го тура РФПЛ.

«Обидная потеря очков. За пять минут до конца нельзя пропускать! Я ещё понимаю, если бы было какое-то давление со стороны «Ростова», опасные моменты, но их не было. «Спартак» нормально оборонялся и неплохо контратаковал, но было видно, что во втором тайме команда подсела. Обидно. Не думаю, что «Спартак» выбыл из чемпионской гонки. При выигрыше находились бы в четырёх очках от лидеров.

Я бы не стал связывать эту ничью с предстоящей игрой с «Севильей». Ещё много дней до матча. В Севилье будет огонь и жара, и безусловно тяжело.

Петковичу надо дать время, чтобы посмотреть как он будет играть. До его перехода в «Спартак» мы ничего о нём не слышали и не знали», — приводит слова Мостового Чемпионат.
Теги: Мостовой Спартак Ростов
Сегодня, 22:12
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(2)
№7 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 23:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не думаю, что «Спартак» выбыл из чемпионской гонки

хм...хм... а он в ней есть? smile

Свиной сайт. Ибо сУрал выше пищевика - по доп. показателям....


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СВИНЬЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАБОЯ. ЭТО ЗНАЮТ ВСЕ, КРОМЕ САМОЙ СВИНЬИ...
Регистрация: 24.09.2013
№6 Написал: Стас Дужников (Сегодня, 22:50) #
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Прогнозы футбольных матчей - m o i s t a v k i . r u
Регистрация: 28.10.2017
№5 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 22:43) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: valerman40
да какая гонка? вся надежа на кубок, что в финале попадется пердив. и то не факт.

Вы в полуфинал сначала попробуйте попасть. smirk
Регистрация: 30.05.2015
№4 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 22:24) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
да какая гонка? вся надежа на кубок, что в финале попадется пердив. и то не факт.

Тосно раньше чпокнет
Регистрация: 27.08.2008
№3 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 22:23) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Мостовой: Не думаю, что «Спартак» выбыл из чемпионской гонки. При выигрыше находились бы в четырёх очках от лидеров.

При победе любой команды в Питере разница будет уже 10 очков. И, думаю, если это будет в пользу Зенита, Спартаку уже больше ничего не светит. Локо в это плане менее предсказуем. Да и, тупо, притормозить могут бронепоезд наш...
Регистрация: 3.06.2014
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:23) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
да какая гонка? вся надежа на кубок, что в финале попадется пердив. и то не факт.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 22:18) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016
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