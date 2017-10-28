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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Мостовой: не думаю, что "Спартак" выбыл из чемпионской гонки
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от ничьей «Спартака» и «Ростова» в матче 15-го тура РФПЛ.
«Обидная потеря очков. За пять минут до конца нельзя пропускать! Я ещё понимаю, если бы было какое-то давление со стороны «Ростова», опасные моменты, но их не было. «Спартак» нормально оборонялся и неплохо контратаковал, но было видно, что во втором тайме команда подсела. Обидно. Не думаю, что «Спартак» выбыл из чемпионской гонки. При выигрыше находились бы в четырёх очках от лидеров.
Я бы не стал связывать эту ничью с предстоящей игрой с «Севильей». Ещё много дней до матча. В Севилье будет огонь и жара, и безусловно тяжело.
Петковичу надо дать время, чтобы посмотреть как он будет играть. До его перехода в «Спартак» мы ничего о нём не слышали и не знали», — приводит слова Мостового Чемпионат.
«Обидная потеря очков. За пять минут до конца нельзя пропускать! Я ещё понимаю, если бы было какое-то давление со стороны «Ростова», опасные моменты, но их не было. «Спартак» нормально оборонялся и неплохо контратаковал, но было видно, что во втором тайме команда подсела. Обидно. Не думаю, что «Спартак» выбыл из чемпионской гонки. При выигрыше находились бы в четырёх очках от лидеров.
Я бы не стал связывать эту ничью с предстоящей игрой с «Севильей». Ещё много дней до матча. В Севилье будет огонь и жара, и безусловно тяжело.
Петковичу надо дать время, чтобы посмотреть как он будет играть. До его перехода в «Спартак» мы ничего о нём не слышали и не знали», — приводит слова Мостового Чемпионат.
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