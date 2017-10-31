Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграет ЦСКА с "Базелем"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Михаил Гершкович: в "Ахмате" надеялись, что с приходом Кононова будет новый всплеск

Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович прокомментировал увольнение Олега Кононова из "Ахмата".

"Да, команда сейчас выглядит хуже, чем в прошлом сезоне. А амбиции руководства связаны с успехами, которые были в прошлом году. Они надеялись, что с приходом Кононова будет еще всплеск. Но этого не произошло, и, поэтому, видимо, приняли такое решение. Почему он сам попросил отставку? Видимо, ему виднее. Что здесь за Кононова говорить. Он был внутри, видимо, так проанализировав ситуацию, пришел к выводу, что не может самостоятельно решить вопросы, которые накопились в команде, те проблемы, которые не дают возможности сделать шаг вперед", — цитирует Гершковича "Спорт День за Днем".
Теги: Гершкович Ахмат Кононов
Сегодня, 16:05
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:21) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Antip7
Что там говорить. Кононову просто не дали в Краснодаре доработать до логического завершения начатого, им там захотелось с неба звезд и сразу. Ему бы возглавить Динамо М. Вот это была бы его команда

Наивный. Вот придёт Кононов и манна небесная польётся...


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: imaginary (Сегодня, 17:15) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Antip7
Что там говорить. Кононову просто не дали в Краснодаре доработать до логического завершения начатого, им там захотелось с неба звезд и сразу. Ему бы возглавить Динамо М. Вот это была бы его команда

чего ему там не дали? он не один сезон работал и регулярно проваливался
самый переоценённый тренер
Регистрация: 7.02.2010
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 16:51) #
  • 0
  •  (0)

Что там говорить. Кононову просто не дали в Краснодаре доработать до логического завершения начатого, им там захотелось с неба звезд и сразу. Ему бы возглавить Динамо М. Вот это была бы его команда
Регистрация: 29.08.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.