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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Аналитик "Спартака": в последний момент перед игрой с "Севильей" Каррера изменил расстановку (1)
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Сергей Кирьяков: ЦСКА с "Базелем" надо играть как с "Краснодаром", "Спартаку" важно не пропустить в первые 15-20 минут (1)
Сергей Кирьяков: ЦСКА с "Базелем" надо играть как с "Краснодаром", "Спартаку" важно не пропустить в первые 15-20 минут (1)
Михаил Гершкович: в "Ахмате" надеялись, что с приходом Кононова будет новый всплеск
Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович прокомментировал увольнение Олега Кононова из "Ахмата".
"Да, команда сейчас выглядит хуже, чем в прошлом сезоне. А амбиции руководства связаны с успехами, которые были в прошлом году. Они надеялись, что с приходом Кононова будет еще всплеск. Но этого не произошло, и, поэтому, видимо, приняли такое решение. Почему он сам попросил отставку? Видимо, ему виднее. Что здесь за Кононова говорить. Он был внутри, видимо, так проанализировав ситуацию, пришел к выводу, что не может самостоятельно решить вопросы, которые накопились в команде, те проблемы, которые не дают возможности сделать шаг вперед", — цитирует Гершковича "Спорт День за Днем".
"Да, команда сейчас выглядит хуже, чем в прошлом сезоне. А амбиции руководства связаны с успехами, которые были в прошлом году. Они надеялись, что с приходом Кононова будет еще всплеск. Но этого не произошло, и, поэтому, видимо, приняли такое решение. Почему он сам попросил отставку? Видимо, ему виднее. Что здесь за Кононова говорить. Он был внутри, видимо, так проанализировав ситуацию, пришел к выводу, что не может самостоятельно решить вопросы, которые накопились в команде, те проблемы, которые не дают возможности сделать шаг вперед", — цитирует Гершковича "Спорт День за Днем".
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