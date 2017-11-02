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Защитник "Шерифа" Зигей Бадибанга попал в сферу интересов "Динамо"

Полузащитник тираспольского "Шерифа" Зигей Бадибанга может продолжить карьеру в "Динамо", сообщает fcdin.com.

Представители клуба присутствовали на игре Лиги Европы между московским "Локомотивом" и "Шерифом". Ранее появлялась информация об интересе к бельгийскому полузащитнику со стороны "Ростова" и "Уфы".
Теги: Шериф Динамо Трансферы
Вчера, 23:15
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(0)
№3 Написал: tiki Москва (Вчера, 23:21) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dryhnozaurus
Цитата: tiki
ЗАЩИТНИК "ШЕРИФА" ЗИГЕЙ БАДИБАНГА

Полузащитник тираспольского "Шерифа" Зигей Бадибанга

или все таки нападающий?
блин, платите мне, я хотя бы читать умею

и мне, я еще и футбол смотрю - он центрнап, вообще-то...

ахаха +++
но видимо центрозащепзцентрнап


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: dryhnozaurus (Вчера, 23:19) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tiki
ЗАЩИТНИК "ШЕРИФА" ЗИГЕЙ БАДИБАНГА

Полузащитник тираспольского "Шерифа" Зигей Бадибанга

или все таки нападающий?
блин, платите мне, я хотя бы читать умею

и мне, я еще и футбол смотрю - он центрнап, вообще-то...
Регистрация: 12.06.2016
№1 Написал: tiki Москва (Вчера, 23:16) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
ЗАЩИТНИК "ШЕРИФА" ЗИГЕЙ БАДИБАНГА

Полузащитник тираспольского "Шерифа" Зигей Бадибанга

или все таки нападающий?
блин, платите мне, я хотя бы читать умею


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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