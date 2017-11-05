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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алексей Поддубский: футбольный закон никто не отменял: не забиваешь ты - забивают тебе
Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский прокомментировал поражение в матче 16-го тура РФПЛ с тульским "Арсеналом" (1:2).
"Начали матч неудачно, проиграли полностью опорную зону. Потом перестроились на другую схему, выравняли матч и забили гол. Во втором тайме начали активно, но не забили свои голы. Футбольный закон никто не отменял: не забиваешь ты — забивают тебе.
Замены можно было сделать пораньше? А кого менять? Христова выпустить? Выпустили Христова, но он вообще без мяча пробегал", - цитирует Поддубского "Чемпионат.сом".
"Начали матч неудачно, проиграли полностью опорную зону. Потом перестроились на другую схему, выравняли матч и забили гол. Во втором тайме начали активно, но не забили свои голы. Футбольный закон никто не отменял: не забиваешь ты — забивают тебе.
Замены можно было сделать пораньше? А кого менять? Христова выпустить? Выпустили Христова, но он вообще без мяча пробегал", - цитирует Поддубского "Чемпионат.сом".
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