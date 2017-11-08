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Зе Луиш мог перейти в "Динамо", а не в "Спартак"

Бывший селекционер московского "Динамо" Александр Тильман рассказал о тройке лучших игроков, которые были близки к трансферу в столичный клуб.

"Первый – полузащитник сборной Уругвая Гастон Рамирес. Мог прийти вообще бесплатно. У него заканчивался контракт в "Саутгемптоне", в Англии не ладилось. "Динамо" сделало ему предложение, Рамирес был готов ехать. Но потом появился "Мидлсбро", который предложил зарплату ровно в два раза больше, на этом разговор был закончен. Это, кстати, об уровне Чемпионшипа, куда уехал Слуцкий. Второй – Зе Луиш. Нас привлекли его отличная трудоспособность и сумасшедшие физические данные. Он был тогда немного сыроват, ещё не было окончательного понимания европейского футбола. Но если бы он при таких данных был со школой, то стоил бы € 15-20 млн. К сожалению, мелкие травмы не дают ему раскрыться до конца. Зе Луишем заинтересовались в том же году, когда он перешёл в «Спартак», только зимой, первыми обратили на него внимание. Его агенты приезжали на переговоры. Зе Луиш должен был к нам перейти. Третий – Жиньяк. Он был на том этапе карьеры, когда уже больше думал о финансах, чем о спортивной составляющей. Да и с точки зрения географии его выбор вполне понятен – Жиньяк поехал в Мексику, в туристический город, жить в жарком климате. Уровень чемпионата Мексики, кстати, весьма неплохой. Там высокие зарплаты. Мы смотрели футболистов из этого чемпионата, но игроков оттуда вытащить очень тяжело", – цитирует Тильмана Fcdin.com.
Теги: Зе Луиш Динамо Спартак
Сегодня, 23:09
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 23:16) #
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Просто пацан....со знанием языков и хорошим владением компьютера....в футболе ноль ...одни учители...СОСЛАГАТЕЛЬНЫХ наклонений не бывает....мог бы...должно бы ...в общем такие вот знатоки молодые от футбола ....Динамо по этому и сыпется....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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