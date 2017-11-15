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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Зенит" запросил у "Спартака" максимальную квоту гостевых билетов
На предстоящий выездной матч 18-го тура РФПЛ против московского "Спартака" (27 ноября) "Зенит" запросил 4221 билет для своих болельщиков. Это максимальная гостевая квота, сообщает "Чемпионат.сом".
Среди болельщиков "Зенита" уже есть недовольство высокими ценами на гостевой сектор. Футбольная общественность также обеспокоена высокой ценой в гостевой сектор.
"Спартак" установил цену в 1500 рублей на все билеты на гостевой сектор. В первом круге, когда "Зенит" принимал "Спартак", билет на гостевой сектор можно было купить за 1000 рублей.
Среди болельщиков "Зенита" уже есть недовольство высокими ценами на гостевой сектор. Футбольная общественность также обеспокоена высокой ценой в гостевой сектор.
"Спартак" установил цену в 1500 рублей на все билеты на гостевой сектор. В первом круге, когда "Зенит" принимал "Спартак", билет на гостевой сектор можно было купить за 1000 рублей.
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