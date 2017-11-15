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"Зенит" запросил у "Спартака" максимальную квоту гостевых билетов

На предстоящий выездной матч 18-го тура РФПЛ против московского "Спартака" (27 ноября) "Зенит" запросил 4221 билет для своих болельщиков. Это максимальная гостевая квота, сообщает "Чемпионат.сом".

Среди болельщиков "Зенита" уже есть недовольство высокими ценами на гостевой сектор. Футбольная общественность также обеспокоена высокой ценой в гостевой сектор.

"Спартак" установил цену в 1500 рублей на все билеты на гостевой сектор. В первом круге, когда "Зенит" принимал "Спартак", билет на гостевой сектор можно было купить за 1000 рублей.
Теги: Зенит Спартак
Сегодня, 18:45
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(2)
№5 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 19:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ахилл
А тебе точно этого хочется?


Однозначно!!! Кто же откажется присунуть вам еще пятачек???


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:00) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Победа 1-0 в пользу Спартака вполне устроит..

пусть это будет одна палка, но зато по самое бакланьи гланды...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 18:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
главное, что бы вы ответили взаимностью нам

А тебе точно этого хочется? smile


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№2 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 18:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Главное, чтоб наш ОМОН ответил взаимностью


Не не не, главное, что бы вы ответили взаимностью нам. Мы ведь полюбили вас не по детски, а по взрослому. По пятерочке то нет нет да и присовываем.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Главное, чтоб наш ОМОН ответил взаимностью бомжам
Регистрация: 22.09.2007
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