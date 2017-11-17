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Константин Кучаев: если Вернблум все-таки ударил Миранчука, то не думаю, что это было намеренно

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев сомневается в том, что его одноклубник Понтус Вернблум специально ударил игрока "Локомотива" Алексея Миранчука в матче 16-го тура чемпионата России.

– После матча с "Локо" большая волна критики обрушилась на Вернблума за его удар локтем Алексея Миранчука.

– С трибуны не было видно откровенного удара локтем. Тем более, Понтус вроде чисто отбирал мяч. А если удар все-таки был, то не думаю, что швед делал это намеренно.

– Действительно ли у Вернблума такой жесткий характер, как говорят?

– Скорее, требовательный. Много подсказывает и "пихает" молодым.

– Кто еще такой же требовательный к молодежи?

– Да все! Наши опытные игроки как помогают нам, так и конструктивно критикуют.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кучаев Вернблум Локомотив ЦСКА
Сегодня, 20:22
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(3)
№2 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 21:13) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: valerman40
Ему нет место даже в своей сборной

Он сам завершил карьеру в ней
Цитата: valerman40
Был бы я на поле, от***чил бы этого чертилу, а потом пусть дискву выписывают.

ага, если бы не БЫ
Регистрация: 7.09.2015
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 20:32) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Скорее, требовательный. Много подсказывает и "пихает" молодым

А нах послать эту требовательную звезду слабо? В то, во что он играет-это антифутбол. Ему нет место даже в своей сборной. Был бы я на поле, от***чил бы этого чертилу, а потом пусть дискву выписывают.
Регистрация: 2.08.2010
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