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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Константин Кучаев: если Вернблум все-таки ударил Миранчука, то не думаю, что это было намеренно
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев сомневается в том, что его одноклубник Понтус Вернблум специально ударил игрока "Локомотива" Алексея Миранчука в матче 16-го тура чемпионата России.
– После матча с "Локо" большая волна критики обрушилась на Вернблума за его удар локтем Алексея Миранчука.
– С трибуны не было видно откровенного удара локтем. Тем более, Понтус вроде чисто отбирал мяч. А если удар все-таки был, то не думаю, что швед делал это намеренно.
– Действительно ли у Вернблума такой жесткий характер, как говорят?
– Скорее, требовательный. Много подсказывает и "пихает" молодым.
– Кто еще такой же требовательный к молодежи?
– Да все! Наши опытные игроки как помогают нам, так и конструктивно критикуют.
"Спорт-Экспресс"
– После матча с "Локо" большая волна критики обрушилась на Вернблума за его удар локтем Алексея Миранчука.
– С трибуны не было видно откровенного удара локтем. Тем более, Понтус вроде чисто отбирал мяч. А если удар все-таки был, то не думаю, что швед делал это намеренно.
– Действительно ли у Вернблума такой жесткий характер, как говорят?
– Скорее, требовательный. Много подсказывает и "пихает" молодым.
– Кто еще такой же требовательный к молодежи?
– Да все! Наши опытные игроки как помогают нам, так и конструктивно критикуют.
"Спорт-Экспресс"
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