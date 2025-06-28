"Два сезона подряд мы чуть не стали чемпионами — боролись до конца. Я считаю, что последний сезон был неплохой, мы хорошо играли. У нас новый тренер, который хорошо понимает лигу. Мы вполне можем выиграть", - цитирует Бителло "Чемпионат".
По итогам сезона-2024/2025 московское "Динамо" заняло пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 56 очков в 30 турах. Бело-голубые вылетели из Кубка России, уступив в полуфинале Пути регионов московскому "Спартаку" со счетом 1:2.
Ранее Валерий Карпин стал главным тренером бело-голубых, специалист продолжит занимать аналогичную должность в национальной команде России. Напомним, что в феврале Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".
Бителло высказался о шансах "Динамо" на чемпионство в следующем сезоне
Полузащитник "Динамо" Бителло высказался о шансах команды на чемпионство в грядущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"