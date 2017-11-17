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Виталий Мутко об английском языке: для общения мне пока хватает знаний, еще подналяжем

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко рассказал об освоении английского языка.

"Сейчас везде стараюсь говорить по-английски. Я считаю, что все основные вещи все равно нужно говорить на родном языке. А для общения мне пока хватает знаний.

Но в ближайшие шесть месяцев подналяжем еще", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 23:26
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