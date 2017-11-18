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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Георгий Джикия: три месяца каникул убирал школьную территорию, траву косил, батареи красил
Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что в детстве ему приходилось подрабатывать.
– Хоккеист Артемий Панарин рассказывал, что дед возил его на тренировки из Коркино в Челябинск, а бабушка, чтобы добыть деньги на бензин на трассе пирожками торговала.
– И у меня на дорогу из Балашихи в Перово – полтора часа в один конец – уходило очень много денег, с учетом того, что надо делать две пересадки. В то время мы жили не так, чтобы многое себе позволять. Но родители тяжело работали, чтобы я мог ездить на тренировки, чтобы старший брат тоже благополучно рос. Спасибо им, что при таких обстоятельствах у нас было все, что нужно – игрушки, одежда, кроссовки. А как-то я сам три месяца школьных каникул подрабатывал – убирал школьную территорию, траву косил, батареи красил. На заработанное купил бутсы.
"Спорт-Экспресс"
– Хоккеист Артемий Панарин рассказывал, что дед возил его на тренировки из Коркино в Челябинск, а бабушка, чтобы добыть деньги на бензин на трассе пирожками торговала.
– И у меня на дорогу из Балашихи в Перово – полтора часа в один конец – уходило очень много денег, с учетом того, что надо делать две пересадки. В то время мы жили не так, чтобы многое себе позволять. Но родители тяжело работали, чтобы я мог ездить на тренировки, чтобы старший брат тоже благополучно рос. Спасибо им, что при таких обстоятельствах у нас было все, что нужно – игрушки, одежда, кроссовки. А как-то я сам три месяца школьных каникул подрабатывал – убирал школьную территорию, траву косил, батареи красил. На заработанное купил бутсы.
"Спорт-Экспресс"
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