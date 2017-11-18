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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Вернблум-show: ЦСКА одержал волевую победу в Хабаровске
После перерыва на матчи сборных российская Премьер-Лига вновь вступила в свои права. Программу 17-го тура открывало армейское дерби: футболистам СКА-Хабаровск и ЦСКА предстояло погрузиться в настоящую зиму. Rusfootball.info – о горячем дерби, завершившемся победой ЦСКА.
Футбол при -20
В перерыве полузащитник хабаровского СКА Денис Дедечко во время флэш-интервью резюмировал свои впечатления от игры: "очень холодно". Во время перерыва на матчи сборных в регионе окончательно установилась зимняя погода. В день матча синоптики прогнозировали температуру в районе -20 градусов. При этом в РФПЛ подчёркивали, что речь о переносе встречи не идёт. И это неудивительно, учитывая, что в регламенте проведения соревнований ничего не говорится о минимально допустимой температуре.
Соперникам в этой встрече отступать было некуда. ЦСКА уже итак растерял слишком много очков, но пока ещё сохранил шансы на борьбу за чемпионство. По крайней мере, отставание в 7 очков от лидирующего "Локомотива" пока не выглядит фатальным. А хабаровчане, только выбравшиеся в Премьер-Лигу из ФНЛ, рискуют вернуться во второй по значимости дивизион. Перед армейским дерби они плотно увязли на самом дне турнирной таблицы. И уже сейчас их отставание от условно спасительного 14-го места, дающего право сыграть в стыковых матчах, составляет 4 очка.
Хабаровчане явно быстрее адаптировались к погодным условиям и промёрзшему газону домашнего стадиона. Хозяева активнее атаковали, задействовали фланги, а гости то и дело скользили при попытках резко остановиться или сменить направление бега. А уже на 6-й минуте счёт был открыт. После подачи углового москвичи оставили без присмотра Дедечко, который головой пробил от дальней штанги. Акинфеев уже был бессилен, а Дзагоев, пытавшийся выбить мяч с линии ворот, лишь добил его в сетку. Впрочем, автогол так и не состоялся: к тому моменту мяч уже пересёк линию – 1:0.
Немногочисленным зрителям, рискнувшим своим здоровьем, чтобы прийти на стадион, не удалось толком отпраздновать взятие ворот. Ровно шесть минут потребовалось гостям, чтобы восстановить равенство в счёте. Алан Дзагоев вновь отправил мяч в цель, но теперь уже поразил чужие ворота. Сперва Головин из пределов штрафной пытался пробить, но его выстрел заблокировали, а следом уже Дзагоев отправил мяч в пустые ворота с близкого расстояния – 1:1.
Второй тайм прошёл при преимуществе гостей. Хабаровчане довольно неплохо использовали быстрые контратаки, которые таили угрозу ввиду медлительности центральных защитников. К тому же, тренерскому штабу ЦСКА ещё и пришлось произвести вынужденную замену. На 21-й минуте Алексей Березуцкий в борьбе с одним из игроков СКА фактически во вратарской гостей получил тяжёлую травму, неудачно поставив ногу. В итоге защитника москвичей унесли с поля на носилках, а его место занял Миланов.
Тем не менее, во второй половине тайма намного острее были москвичи. Гости должны были уходить на перерыв с преимуществом в счёте, но хабаровчан от неминуемого гола неоднократно спасал голкипер Александр Довбня. Он вытащил мяч из дальней девятки после опаснейшего удара Натхо, переиграл Вернблума, вышедшего с голкипером 1 на 1, а уже перед самым перерывом каким-то чудом отразил удар Дзагоева в упор. Правда, этот момент для полузащитника гостей организовал сам вратарь, не сумевший удержать мяч в руках после заброса.
Концерт Вернблума
В перерыве тренерский штаб СКА провёл двойную замену. Так, на поле появились Барбаро и Федотов. Аргентинец явно добавил хозяевам в агрессии, но солировал во втором тайме не он, а Вернблум. Шведский хавбек ЦСКА в очередной раз занял место поближе к атаке и завершил этот матч с дублем.
Причём, Вернблум забил именно тогда, когда это было необходимо. Ближе к середине тайма атаки ЦСКА стали всё менее острыми. Тогда начинало казаться, что москвичи не смогут дожать соперника. Более того, контратаки хабаровчан с участием Барбаро становились довольно острыми.
Именно тогда Вернблум вывел гостей вперёд. На 74-й минуте Дзагоев отдал в штрафной передачу Головину, тот сделал прострел вдоль ворот, а Вернблум замкнул передачу от линии вратарской – 1:2!
Менее чем через десять минут хозяева сравняли счёт. Похожая трёхходовка с передачей вдоль ворот от Барбаро завершилась точным ударом "щёчкой" в исполнении Марковича – 2:2!
Но и на этом соперники не остановились. Хабаровчане в очередной раз не сумели удержать комфортный для себя счёт. Вернблум оформил дубль уже через две минуты после того, как Акинфеев достал мяч из собственных ворот. Натхо изящной "закидушкой" отправил мяч за спины защитников СКА, а дальше уже шведский полузащитник-бомбардир протолкнул мяч мимо Довбни – 2:3!
В концовке матча гости поставили эффектную точку. Уже в компенсированное время Вернблум пяткой откатил мяч Дзагоеву, тот не пожадничал и сделал передачу Витиньо, который отправил мяч в цель с нескольких метров – 2:4.
ЦСКА одержал тяжёлую победу в Хабаровске, набрав важные три очка. Теперь москвичи в отличном настроении будут готовиться к ключевым поединкам Лиги чемпионов. А Хабаровску не позавидуешь. Уже в следующем туре СКА предстоит принимать "Локомотив". Новичок РФПЛ после двух матчей с московскими гостями может сильно отстать от спасительной зоны, превратившись в главного претендента на понижение в классе.
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Футбол при -20
В перерыве полузащитник хабаровского СКА Денис Дедечко во время флэш-интервью резюмировал свои впечатления от игры: "очень холодно". Во время перерыва на матчи сборных в регионе окончательно установилась зимняя погода. В день матча синоптики прогнозировали температуру в районе -20 градусов. При этом в РФПЛ подчёркивали, что речь о переносе встречи не идёт. И это неудивительно, учитывая, что в регламенте проведения соревнований ничего не говорится о минимально допустимой температуре.
Соперникам в этой встрече отступать было некуда. ЦСКА уже итак растерял слишком много очков, но пока ещё сохранил шансы на борьбу за чемпионство. По крайней мере, отставание в 7 очков от лидирующего "Локомотива" пока не выглядит фатальным. А хабаровчане, только выбравшиеся в Премьер-Лигу из ФНЛ, рискуют вернуться во второй по значимости дивизион. Перед армейским дерби они плотно увязли на самом дне турнирной таблицы. И уже сейчас их отставание от условно спасительного 14-го места, дающего право сыграть в стыковых матчах, составляет 4 очка.
Хабаровчане явно быстрее адаптировались к погодным условиям и промёрзшему газону домашнего стадиона. Хозяева активнее атаковали, задействовали фланги, а гости то и дело скользили при попытках резко остановиться или сменить направление бега. А уже на 6-й минуте счёт был открыт. После подачи углового москвичи оставили без присмотра Дедечко, который головой пробил от дальней штанги. Акинфеев уже был бессилен, а Дзагоев, пытавшийся выбить мяч с линии ворот, лишь добил его в сетку. Впрочем, автогол так и не состоялся: к тому моменту мяч уже пересёк линию – 1:0.
Немногочисленным зрителям, рискнувшим своим здоровьем, чтобы прийти на стадион, не удалось толком отпраздновать взятие ворот. Ровно шесть минут потребовалось гостям, чтобы восстановить равенство в счёте. Алан Дзагоев вновь отправил мяч в цель, но теперь уже поразил чужие ворота. Сперва Головин из пределов штрафной пытался пробить, но его выстрел заблокировали, а следом уже Дзагоев отправил мяч в пустые ворота с близкого расстояния – 1:1.
Второй тайм прошёл при преимуществе гостей. Хабаровчане довольно неплохо использовали быстрые контратаки, которые таили угрозу ввиду медлительности центральных защитников. К тому же, тренерскому штабу ЦСКА ещё и пришлось произвести вынужденную замену. На 21-й минуте Алексей Березуцкий в борьбе с одним из игроков СКА фактически во вратарской гостей получил тяжёлую травму, неудачно поставив ногу. В итоге защитника москвичей унесли с поля на носилках, а его место занял Миланов.
Тем не менее, во второй половине тайма намного острее были москвичи. Гости должны были уходить на перерыв с преимуществом в счёте, но хабаровчан от неминуемого гола неоднократно спасал голкипер Александр Довбня. Он вытащил мяч из дальней девятки после опаснейшего удара Натхо, переиграл Вернблума, вышедшего с голкипером 1 на 1, а уже перед самым перерывом каким-то чудом отразил удар Дзагоева в упор. Правда, этот момент для полузащитника гостей организовал сам вратарь, не сумевший удержать мяч в руках после заброса.
Концерт Вернблума
В перерыве тренерский штаб СКА провёл двойную замену. Так, на поле появились Барбаро и Федотов. Аргентинец явно добавил хозяевам в агрессии, но солировал во втором тайме не он, а Вернблум. Шведский хавбек ЦСКА в очередной раз занял место поближе к атаке и завершил этот матч с дублем.
Причём, Вернблум забил именно тогда, когда это было необходимо. Ближе к середине тайма атаки ЦСКА стали всё менее острыми. Тогда начинало казаться, что москвичи не смогут дожать соперника. Более того, контратаки хабаровчан с участием Барбаро становились довольно острыми.
Именно тогда Вернблум вывел гостей вперёд. На 74-й минуте Дзагоев отдал в штрафной передачу Головину, тот сделал прострел вдоль ворот, а Вернблум замкнул передачу от линии вратарской – 1:2!
Менее чем через десять минут хозяева сравняли счёт. Похожая трёхходовка с передачей вдоль ворот от Барбаро завершилась точным ударом "щёчкой" в исполнении Марковича – 2:2!
Но и на этом соперники не остановились. Хабаровчане в очередной раз не сумели удержать комфортный для себя счёт. Вернблум оформил дубль уже через две минуты после того, как Акинфеев достал мяч из собственных ворот. Натхо изящной "закидушкой" отправил мяч за спины защитников СКА, а дальше уже шведский полузащитник-бомбардир протолкнул мяч мимо Довбни – 2:3!
В концовке матча гости поставили эффектную точку. Уже в компенсированное время Вернблум пяткой откатил мяч Дзагоеву, тот не пожадничал и сделал передачу Витиньо, который отправил мяч в цель с нескольких метров – 2:4.
ЦСКА одержал тяжёлую победу в Хабаровске, набрав важные три очка. Теперь москвичи в отличном настроении будут готовиться к ключевым поединкам Лиги чемпионов. А Хабаровску не позавидуешь. Уже в следующем туре СКА предстоит принимать "Локомотив". Новичок РФПЛ после двух матчей с московскими гостями может сильно отстать от спасительной зоны, превратившись в главного претендента на понижение в классе.
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
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