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"Ростов" продает билеты на матчи против "Анжи" и "Уфы" от 100 рублей

Продолжается продажа билетов на матчи "Ростова" с "Анжи" и "Уфой", сообщает пресс-служба донского клуба.

До 26 ноября вы сможете приобрести билеты в кассах стадиона, онлайн на официальном сайте и с помощью сервиса "Чемпионат.Билеты" (c комиссией оператора).

Стоимость билетов начинается от 100 рублей.

Отмечается, что "Ростов" оставляет за собой право аннулировать билеты, которые будут появляться в продаже на различных интернет-ресурсах.
Теги: Ростов Анжи Уфа
Сегодня, 19:04
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№1 Написал: ilovefootball (Сегодня, 19:19) #
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На Дон-24 бесплатно смотреть можно, смысл ходить на стадион? Смотреть на отсутствие защиты и нападения? Или на нового физрука?
Регистрация: 18.03.2013
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