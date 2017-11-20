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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Ростов" продает билеты на матчи против "Анжи" и "Уфы" от 100 рублей
Продолжается продажа билетов на матчи "Ростова" с "Анжи" и "Уфой", сообщает пресс-служба донского клуба.
До 26 ноября вы сможете приобрести билеты в кассах стадиона, онлайн на официальном сайте и с помощью сервиса "Чемпионат.Билеты" (c комиссией оператора).
Стоимость билетов начинается от 100 рублей.
Отмечается, что "Ростов" оставляет за собой право аннулировать билеты, которые будут появляться в продаже на различных интернет-ресурсах.
До 26 ноября вы сможете приобрести билеты в кассах стадиона, онлайн на официальном сайте и с помощью сервиса "Чемпионат.Билеты" (c комиссией оператора).
Стоимость билетов начинается от 100 рублей.
Отмечается, что "Ростов" оставляет за собой право аннулировать билеты, которые будут появляться в продаже на различных интернет-ресурсах.
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