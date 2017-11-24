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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Эдер: Москва - невероятный город
Нападающий "Локомотива" Эдер заявил, что ему нравится играть в московском клубе.
- Как вы оказались в "Локомотиве"? Первые впечатления от Москвы?
- Мной интересовались несколько клубов. Мой бывший одноклубник Марко Баша рассказывал о "Локомотиве" еще до того, как этот вариант стал реальным. Прошло время, и мне сказали, что есть вариант с "Локо". Я опять отправился к Марко Баше. Он рассказал много хорошего о клубе и городе. После разговора с агентом я пришел к выводу, что это будет для меня хорошим вызовом. И сейчас мне в Москве нравится. Невероятный город. Клуб тоже хороший, мы показываем прекрасные результаты. Еще я говорил с Мануэлом Фернандешем, и он тоже советовал переезжать. Он очень помог мне адаптироваться.
- Можете вспомнить первую встречу с Юрием Сёминым? Что он вам сказал?
- Приветствовал меня и пожелал удачи во всех начинаниях. Описал, чего от меня ждет, и сказал, что рад моему приезду.
- Знакомы ли вы с историей "Локомотива"? Знаете ли, какую роль сыграл главный тренер в основании клуба?
- Да, Марко Баша рассказал мне много хорошего. Что главный тренер был здесь футболистом, тренером, президентом. То есть играет важную роль. Это видно по отношениям с болельщиками. "Локомотив" - клуб с богатой историей, который жаждет успеха. И мы сделаем все возможное, чтобы подарить радость болельщикам.
УЕФА
- Как вы оказались в "Локомотиве"? Первые впечатления от Москвы?
- Мной интересовались несколько клубов. Мой бывший одноклубник Марко Баша рассказывал о "Локомотиве" еще до того, как этот вариант стал реальным. Прошло время, и мне сказали, что есть вариант с "Локо". Я опять отправился к Марко Баше. Он рассказал много хорошего о клубе и городе. После разговора с агентом я пришел к выводу, что это будет для меня хорошим вызовом. И сейчас мне в Москве нравится. Невероятный город. Клуб тоже хороший, мы показываем прекрасные результаты. Еще я говорил с Мануэлом Фернандешем, и он тоже советовал переезжать. Он очень помог мне адаптироваться.
- Можете вспомнить первую встречу с Юрием Сёминым? Что он вам сказал?
- Приветствовал меня и пожелал удачи во всех начинаниях. Описал, чего от меня ждет, и сказал, что рад моему приезду.
- Знакомы ли вы с историей "Локомотива"? Знаете ли, какую роль сыграл главный тренер в основании клуба?
- Да, Марко Баша рассказал мне много хорошего. Что главный тренер был здесь футболистом, тренером, президентом. То есть играет важную роль. Это видно по отношениям с болельщиками. "Локомотив" - клуб с богатой историей, который жаждет успеха. И мы сделаем все возможное, чтобы подарить радость болельщикам.
УЕФА
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