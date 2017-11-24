Эдер: Москва - невероятный город

Нападающий "Локомотива" Эдер заявил, что ему нравится играть в московском клубе.- Мной интересовались несколько клубов. Мой бывший одноклубник Марко Баша рассказывал о "Локомотиве" еще до того, как этот вариант стал реальным. Прошло время, и мне сказали, что есть вариант с "Локо". Я опять отправился к Марко Баше. Он рассказал много хорошего о клубе и городе. После разговора с агентом я пришел к выводу, что это будет для меня хорошим вызовом. И сейчас мне в Москве нравится. Невероятный город. Клуб тоже хороший, мы показываем прекрасные результаты. Еще я говорил с Мануэлом Фернандешем, и он тоже советовал переезжать. Он очень помог мне адаптироваться.- Приветствовал меня и пожелал удачи во всех начинаниях. Описал, чего от меня ждет, и сказал, что рад моему приезду.- Да, Марко Баша рассказал мне много хорошего. Что главный тренер был здесь футболистом, тренером, президентом. То есть играет важную роль. Это видно по отношениям с болельщиками. "Локомотив" - клуб с богатой историей, который жаждет успеха. И мы сделаем все возможное, чтобы подарить радость болельщикам.