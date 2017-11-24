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Источник: "Спартак" зимой получит 20 миллионов евро на трансферы

"Спартак" в зимнее трансферное окно планирует укрепить две позиции, информирует ФАН.

Главный тренер чемпионов России Массимо Каррера обозначил руководству необходимость приобретения центрального защитника и футболиста в группу атаки. Отмечается, что на трансферы итальянский специалист может получить порядка 20 млн евро.
Теги: Спартак
Сегодня, 17:19
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№15 Написал: Батька (Сегодня, 18:21) #
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online

Беляев и Бикфалфи )) + лямов 10 сэкономят ))
Регистрация: 9.09.2016
№14 Написал: SHRЕК (Сегодня, 18:19) #
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online

Цитата: KOZbIPb
Луан напрягся

Хуан )))
Регистрация: 11.02.2017
№13 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 18:16) #
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online

viktor800,
А вам то что?

KOZbIPb,
И Дзюба обосрался.
Регистрация: 27.07.2016
№12 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 18:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Живые Негры - слишком нежный товар для страны-холодильника...
Но в замороженном состоянии --- МОЖЕТ ХРАНИТЬСЯ ВЕЧНО!


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" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012
№11 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 17:57) #
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Цитата: Сибирячок
Это просто спонсорский контракт от Лукойла. Каждый год. Больших мозгов не надо, что-бы это написать

Насколько я помню , спонсорский контракт от Лукойла в три раза меньше этой суммы, в районе 6 млн в год.
Регистрация: 21.12.2016
№10 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 17:47) #
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Болеет за:
ЦСКА
Быстрова купите!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№9 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 17:45) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Луан напрягся
Регистрация: 22.08.2007
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:43) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Это просто спонсорский контракт от Лукойла. Каждый год. Больших мозгов не надо, что-бы это написать


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 17:42) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очередные выдумки журналистов. Сколько и на кого выделят уж явно не им знать и рассказывать.
Регистрация: 1.12.2014
№6 Написал: Primus Москва (Сегодня, 17:35) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
ЦСКА на эти деньги качественно укрепил бы состав, даже ещё бы осталось. Зенит - на 20 лямов подписал бы пару свободных агентов из Ростова, а потом весь сезон ныл о проваленной трансферной компании. Ну а мы как всегда будем тянуть до последнего, а потом купим Рошу номер два


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013
№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:33) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Гарай в список кандидатов входит?


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№4 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:31) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
ну все...капец бабушкам пенсионеркам. Обычно столько денег на рождество Федун у церкви нищим раздавал, теперь негров купит.

теперь понятно почему бензин подорожал??)))


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 17:31) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
и футболиста в группу атаки

после этого читается как фейк. Роша в состав не проходит, Мельгарехо. При том, что крайних защитников всего два. (Петковича пора на родину отправлять)
Регистрация: 21.12.2010
№2 Написал: LLM (Сегодня, 17:23) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
а края не будем укреплять? Что такое 20? Два Роши всего. И то не хватит.
Регистрация: 21.02.2017
№1 Написал: Роберто (Сегодня, 17:22) #
  • -4
  •  (16)

негров будут до ровного счёта(до 10-ти) докупать
Регистрация: 24.11.2017
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