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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Миодраг Божович: Марков забил три гола – молодец
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович заявил, что его команда не заслуживала поражения в матче 18-го тура чемпионата России с "Тосно"? (2:3).
– Игра получилась красивая: пять голов и достаточно моментов – начал Божович. – Начали неуверенно, в начале "Тосно" был лучше, мог открыть счет. Но потом мы забили первый гол, могли отличиться еще. Тогда решили бы вопрос. Второй тайм начали плохо, "Тосно" сравнял счет, потом мы снова вышли вперед. Джорджевич мог забить третий, но не забил. Мы заслуживали ничью, но поздравляю "Тосно".
– Евгений Марков сделал хет-трик, вы готовились к тому, чтобы играть против него? Он ведь и в первом круге удачно играл с "Арсеналом".
– Мы вспоминали всех игроков, которые есть в "Тосно" перед матчем. Марков забил три – молодец. Так получилось, это футбол и поэтому он интересны.
"Спорт-Экспресс"
– Игра получилась красивая: пять голов и достаточно моментов – начал Божович. – Начали неуверенно, в начале "Тосно" был лучше, мог открыть счет. Но потом мы забили первый гол, могли отличиться еще. Тогда решили бы вопрос. Второй тайм начали плохо, "Тосно" сравнял счет, потом мы снова вышли вперед. Джорджевич мог забить третий, но не забил. Мы заслуживали ничью, но поздравляю "Тосно".
– Евгений Марков сделал хет-трик, вы готовились к тому, чтобы играть против него? Он ведь и в первом круге удачно играл с "Арсеналом".
– Мы вспоминали всех игроков, которые есть в "Тосно" перед матчем. Марков забил три – молодец. Так получилось, это футбол и поэтому он интересны.
"Спорт-Экспресс"
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