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Себастьян Дриусси: знаю, как Кержаков важен для "Зенита" и болельщиков

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси признался, что ему непросто адаптироваться к жизни в Европы.

– У вас номер 11 на спине – что вы знаете про Александра Кержакова?

- Да, мы знаем историю клуба, я знаю, кто такой Александр Кержаков, я знаю, как он важен для "Зенита" и болельщиков. Я понимаю, что у меня сейчас не лучший отрезок в карьере. Я только переехал в Европу, это первый опыт для меня. Адаптация дается тяжеловато. Зимой мы пройдем подготовку ко второй части чемпионата, и я уверен, что весной буду чувствовать себя и играть намного лучше.

"Фонтанка"
Теги: Дриусси Кержаков Зенит
Сегодня, 15:28
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