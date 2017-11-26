Себастьян Дриусси: знаю, как Кержаков важен для "Зенита" и болельщиков

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси признался, что ему непросто адаптироваться к жизни в Европы.- Да, мы знаем историю клуба, я знаю, кто такой Александр Кержаков, я знаю, как он важен для "Зенита" и болельщиков. Я понимаю, что у меня сейчас не лучший отрезок в карьере. Я только переехал в Европу, это первый опыт для меня. Адаптация дается тяжеловато. Зимой мы пройдем подготовку ко второй части чемпионата, и я уверен, что весной буду чувствовать себя и играть намного лучше.