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Моритц Бауэр: у "Рубина" хорошие игроки и тренер, нужно найти резервы и отдать все для Казани

Защитник "Рубина" Моритц Бауэр рассказал о матче 18-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:1).

– Что положительного можно отметить в сегодняшнем матче?

– Мы разочарованы. Я думаю, что мы начали не так плохо. У нас были возможности, мы могли повести в счете, но пропустили перед самым перерывом.

С такой командой, как ЦСКА, очень сложно отыгрываться. Они играют в Лиге чемпионов, знают, как обороняться и сохранять победный для себя счет.

– У "Рубина" хороший тренер, хороший состав, футболисты сборных. Что происходит с командой в последних матчах? Как вы пытаетесь изменить ситуацию?

– Вы правы, это очень-очень плохо, нам это не нравится, все переживают после поражений. Нужно просто реализовывать свои моменты. Были матчи, в которых мы имели преимущество, но проигрывали на последних минутах, например, с "Амкаром". Легко говорить, что не хватает удачи, но нужно выправлять ситуацию. Мне сложно это объяснить.

Нам просто нужно усердно работать, оставаться дружной командой. У нас хорошие игроки, хороший тренер, нужно найти резервы и отдать все для Казани, для клуба.

ФК "Рубин"
Теги: Бауэр Рубин ЦСКА
Сегодня, 22:08
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