Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:40
Вадим Скрипченко: искать причины поражения в решении судьи - удел слабых, мы - сильная команда (2)
Вадим Скрипченко: искать причины поражения в решении судьи - удел слабых, мы - сильная команда (2)
16:36
Баста: у российских футболистов нет желания быть лучшими и умереть во имя страны и команды (8)
Баста: у российских футболистов нет желания быть лучшими и умереть во имя страны и команды (8)
16:19
Виктор Гончаренко: когда Вернблум не реализовал момент в первом тайме, в голову полезли дурные мысли (5)
Виктор Гончаренко: когда Вернблум не реализовал момент в первом тайме, в голову полезли дурные мысли (5)
Моритц Бауэр: у "Рубина" хорошие игроки и тренер, нужно найти резервы и отдать все для Казани
Защитник "Рубина" Моритц Бауэр рассказал о матче 18-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:1).
– Что положительного можно отметить в сегодняшнем матче?
– Мы разочарованы. Я думаю, что мы начали не так плохо. У нас были возможности, мы могли повести в счете, но пропустили перед самым перерывом.
С такой командой, как ЦСКА, очень сложно отыгрываться. Они играют в Лиге чемпионов, знают, как обороняться и сохранять победный для себя счет.
– У "Рубина" хороший тренер, хороший состав, футболисты сборных. Что происходит с командой в последних матчах? Как вы пытаетесь изменить ситуацию?
– Вы правы, это очень-очень плохо, нам это не нравится, все переживают после поражений. Нужно просто реализовывать свои моменты. Были матчи, в которых мы имели преимущество, но проигрывали на последних минутах, например, с "Амкаром". Легко говорить, что не хватает удачи, но нужно выправлять ситуацию. Мне сложно это объяснить.
Нам просто нужно усердно работать, оставаться дружной командой. У нас хорошие игроки, хороший тренер, нужно найти резервы и отдать все для Казани, для клуба.
ФК "Рубин"
– Что положительного можно отметить в сегодняшнем матче?
– Мы разочарованы. Я думаю, что мы начали не так плохо. У нас были возможности, мы могли повести в счете, но пропустили перед самым перерывом.
С такой командой, как ЦСКА, очень сложно отыгрываться. Они играют в Лиге чемпионов, знают, как обороняться и сохранять победный для себя счет.
– У "Рубина" хороший тренер, хороший состав, футболисты сборных. Что происходит с командой в последних матчах? Как вы пытаетесь изменить ситуацию?
– Вы правы, это очень-очень плохо, нам это не нравится, все переживают после поражений. Нужно просто реализовывать свои моменты. Были матчи, в которых мы имели преимущество, но проигрывали на последних минутах, например, с "Амкаром". Легко говорить, что не хватает удачи, но нужно выправлять ситуацию. Мне сложно это объяснить.
Нам просто нужно усердно работать, оставаться дружной командой. У нас хорошие игроки, хороший тренер, нужно найти резервы и отдать все для Казани, для клуба.
ФК "Рубин"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.