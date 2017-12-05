Денис Глушаков: не надо радоваться и говорить, что сборной попалась слабая группа

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков оценил итоги прошедшей жеребьёвки финального этапа чемпионата мира — 2018. Подопечные Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая."Игроки "Спартака" прямо перед матчем с "Арсеналом" смотрели жеребьёвку чемпионата мира и сразу вышли на разминку. Интересно же было — это сборная, страна, чемпионат мира. Думаю, группа нормальная. Не надо радоваться и говорить, что попалась слабая группа. На чемпионате мира слабых команд нет, со всеми играть тяжело. Любая игра сборной непредсказуема.Уже не раз обжигались, говорили, что Алжир — это не сборная, Корея — тоже, но в итоге быстро покидали чемпионаты мира и Европы. Надо просто верить в свои силы, выкладываться на футбольном поле, играть за честь страны, порадовать её хорошей, качественной игрой и самоотдачей. А результат будет, если все будут выкладываться", — сказал Глушаков в эфире "8-16".