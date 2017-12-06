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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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КДК отказал "Локомотиву" в возбуждении дисциплинарного дела против Вернблума
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, почему не было возбуждено дисциплинарное дело против полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума по итогам матча 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2).
В конце встречи после столкновения с Вернблумом на газон упал хавбек "Локомотива" Игорь Денисов.
"Мы рассмотрели письмо "Локомотива" по матчу с ЦСКА, эпизод, произошедший на второй добавленной ко второму тайму минуте с участием Вернблума и Денисова. Мы долго не могли рассмотреть этот вопрос, так как были нужны показания арбитра матча Сергея Карасева. Карасев сказал, что данный эпизод видел.
Если судья видел эпизод и дал ему оценку, то в данном случае особой юрисдикции КДК нет, поэтому в соответствии с дисциплинарными регламентами РФС и УЕФА, дисциплинарным кодексом ФИФА мы отказали в возбуждении дисциплинарному делу по заявлению "Локомотива", - цитирует Григорьянца ТАСС.
В конце встречи после столкновения с Вернблумом на газон упал хавбек "Локомотива" Игорь Денисов.
"Мы рассмотрели письмо "Локомотива" по матчу с ЦСКА, эпизод, произошедший на второй добавленной ко второму тайму минуте с участием Вернблума и Денисова. Мы долго не могли рассмотреть этот вопрос, так как были нужны показания арбитра матча Сергея Карасева. Карасев сказал, что данный эпизод видел.
Если судья видел эпизод и дал ему оценку, то в данном случае особой юрисдикции КДК нет, поэтому в соответствии с дисциплинарными регламентами РФС и УЕФА, дисциплинарным кодексом ФИФА мы отказали в возбуждении дисциплинарному делу по заявлению "Локомотива", - цитирует Григорьянца ТАСС.
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