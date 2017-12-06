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КДК отказал "Локомотиву" в возбуждении дисциплинарного дела против Вернблума

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, почему не было возбуждено дисциплинарное дело против полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума по итогам матча 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2).

В конце встречи после столкновения с Вернблумом на газон упал хавбек "Локомотива" Игорь Денисов.

"Мы рассмотрели письмо "Локомотива" по матчу с ЦСКА, эпизод, произошедший на второй добавленной ко второму тайму минуте с участием Вернблума и Денисова. Мы долго не могли рассмотреть этот вопрос, так как были нужны показания арбитра матча Сергея Карасева. Карасев сказал, что данный эпизод видел.

Если судья видел эпизод и дал ему оценку, то в данном случае особой юрисдикции КДК нет, поэтому в соответствии с дисциплинарными регламентами РФС и УЕФА, дисциплинарным кодексом ФИФА мы отказали в возбуждении дисциплинарному делу по заявлению "Локомотива", - цитирует Григорьянца ТАСС.
Теги: Локомотив Григорьянц
Сегодня, 20:26
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4
(2)
№4 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 21:12) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Боятся проводницы, конкурентов хотят лишить единственного напа. Ай-ай не хорошо девчата...


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Регистрация: 25.10.2008
№3 Написал: Орнитолог (Сегодня, 20:56) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
А надо было выпороть на конюшне


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№2 Написал: miktar (Сегодня, 20:49) #
  • +1
  •  (3)

Бедный Понтус, все его хотят наказать...
злодеи.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:29) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
у нас игроков постфактум не наказывают (по крайней мере как в пендосятии)
может это и неверно, но если и правда "видел", то, видимо, пусть так
могут наказать за вообще что-то дикое
если все здоровы - видимо это и есть логика кдк
но денег все равно они срубили даже тупо за рассмотрение (Локо то наверняка пошлину какую-то платил)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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