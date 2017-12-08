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"Аэрофлот" и ЦСКА продлили соглашение до лета 2019 года

Ведущая авиакомпания Восточной Европы "Аэрофлот" продлила партнёрское соглашение с московским ЦСКА до окончания сезона-2018/19. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.

:"Аэрофлот" — наш самый давний партнёр, который с клубом уже почти 10 лет. Мы гордимся сотрудничеством с лучшей авиакомпанией Восточной Европы. У нашей команды много выездных матчей, и с учётом плотного графика очень важно, чтобы перелёты были максимально комфортными для игроков. "Аэрофлот" всегда на высоте в обеспечении авиаперевозок, и мы благодарны им за профессионализм и продолжающуюся поддержку", - сказал Андрей Зарубьян, коммерческий директор ПФК ЦСКА.

"Наша компания традиционно поддерживает спортивные команды. Армейский клуб всегда борется за первые места во внутреннем первенстве и достойно представляет страну на европейской арене. Сотрудничество с ПФК ЦСКА доказало свою эффективность, и мы рады продлить соглашение с самым титулованным клубом России", - сказал Вадим Зингман, заместитель генерального директора "Аэрофлота" по работе с клиентами.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 16:08
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