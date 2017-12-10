Дмитрий Кириченко: две домашние победы очень помогут нам весной

Исполняющий обязанности главного тренера "Ростова" Дмитрий Кириченко подвёл итоги первого матча команды под своим руководством, в котором она одолела "Уфу" (1:0).- Первым таймом доволен. В обороне сыграли очень надёжно. Может, впереди не было остроты, но свой стандарт создали и забили. Во втором тайме был отрезок, когда просели, "Уфа" поддавила. Это достаточно мощная команда, линия атаки очень сильное давление оказывает, но справились. В концовке на контратаках нужно было забивать второй гол, чтобы забить спокойнее доводить игру до финального свистка.Итоги первой части чемпионата? Хорошо начали, были в лидирующей группе, но потом был длинный неприятный отрезок, когда не могли выиграть. К счастью, две последние игры дома выиграли, это нам очень поможет перед весенней частью чемпионата, — сказал Кириченко в эфире канала "Наш футбол".