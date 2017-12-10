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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Семак: я за видеоповторы, но наш гол можно было увидеть и без них
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после поражения от "Ростова" отметил, что в эпизоде с незасчитанным голом его команды арбитры могли разобраться и без видеоповтора.
– Первый тайм у нас не совсем получился, – начал Семак. – Мы проиграли довольно много борьбы, подбор остался за хозяевами. Второй тайм был гораздо лучше, было много давления на ворота "Ростова". В конце, когда уже пошли ва-банк, раскрылись и могли пропустить второй.
– Ваши замены – это и была игра ва-банк?
– Да, нам надо было отыгрываться, и мы в конце играли уже в три номинальных защитника.
– К дебатам о незасчитанном голе. Вы за систему видеопросмотров?
– Я за систему видеонаблюдения, но здесь можно было бы и так разобраться.
– "Ростовом" руководил ваш друг Кириченко. Сложно ли вам было предугадать игру "Ростова"?
– Это осложнило нам задачу, но за такой срок очень сложно что-то изменить. Однако в таких случаях игроки переживают эмоциональный подъем, стараются доказать что-то новому тренеру. Запал и стал тем преимуществом в первом тайме, за счет которого хозяева забили. Во втором тайме уже мы смотрелись лучше, но конечно, создали не так много остроты, – приводит слова Карреры "СЭ"
– Первый тайм у нас не совсем получился, – начал Семак. – Мы проиграли довольно много борьбы, подбор остался за хозяевами. Второй тайм был гораздо лучше, было много давления на ворота "Ростова". В конце, когда уже пошли ва-банк, раскрылись и могли пропустить второй.
– Ваши замены – это и была игра ва-банк?
– Да, нам надо было отыгрываться, и мы в конце играли уже в три номинальных защитника.
– К дебатам о незасчитанном голе. Вы за систему видеопросмотров?
– Я за систему видеонаблюдения, но здесь можно было бы и так разобраться.
– "Ростовом" руководил ваш друг Кириченко. Сложно ли вам было предугадать игру "Ростова"?
– Это осложнило нам задачу, но за такой срок очень сложно что-то изменить. Однако в таких случаях игроки переживают эмоциональный подъем, стараются доказать что-то новому тренеру. Запал и стал тем преимуществом в первом тайме, за счет которого хозяева забили. Во втором тайме уже мы смотрелись лучше, но конечно, создали не так много остроты, – приводит слова Карреры "СЭ"
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