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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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СМИ: "Зенит" готов продать Шатова российскому клубу лишь за 12 миллионов евро
"Зенит" готов отпустить полузащитника Олега Шатова, сообщает ФАН.
Сообщается, что петербургский клуб примет предложение по игроку от российского клуба, если оно составит порядка 12 млн евро.
Для зарубежных клубов, отмечает источник, сумма будет снижена. Интерес к 27-летнему россиянину проявляют "Краснодар" и "Спартак", однако красно-белые не уверены, что смогут договориться с принципиальным соперником.
Сообщается, что петербургский клуб примет предложение по игроку от российского клуба, если оно составит порядка 12 млн евро.
Для зарубежных клубов, отмечает источник, сумма будет снижена. Интерес к 27-летнему россиянину проявляют "Краснодар" и "Спартак", однако красно-белые не уверены, что смогут договориться с принципиальным соперником.
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