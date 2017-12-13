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СМИ: "Зенит" готов продать Шатова российскому клубу лишь за 12 миллионов евро

"Зенит" готов отпустить полузащитника Олега Шатова, сообщает ФАН.

Сообщается, что петербургский клуб примет предложение по игроку от российского клуба, если оно составит порядка 12 млн евро.

Для зарубежных клубов, отмечает источник, сумма будет снижена. Интерес к 27-летнему россиянину проявляют "Краснодар" и "Спартак", однако красно-белые не уверены, что смогут договориться с принципиальным соперником.
Теги: Шатов Зенит
Сегодня, 20:11
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25
(3)
№25 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 21:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
шикарно играл при Боаше, но там и партнеры были Халк, Данни, Рондон с такими грех не заиграть!
Регистрация: 10.07.2009
№24 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:09) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Из-за дебилов в руководстве Зенита у бедного Олега остается только один вариант , ехать в европу в условную Голландию или Португалию. 12 млн ни Краснодар ни Спартак платить не будут, красная цена 6-7. Сначала румынский физрук , а теперь и итальянский убивают игрока сборной России.
Регистрация: 2.02.2012
№23 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:09) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mustang
ему красная цена 6 .

Из них 5 лямов за паспорт laughing


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№22 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:07) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
к паровозам пойдет


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№21 Написал: mustang (Сегодня, 21:06) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
ему красная цена 6 .


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я очень люблю спартак(с)
Регистрация: 23.12.2015
№20 Написал: mah IBIZA (Сегодня, 20:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: genna
Хотите игрока платите.

Да на куй он в России за такие деньги ни кому не нужен.


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Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009
№19 Написал: irv Курск (Сегодня, 20:55) #
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online

А год назад он в сборной играл... 12 лямов реально дорого.


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Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008
№18 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 20:53) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
по нему видно что потерял интерес к игре в Зените
но нам куда его втыкать? в Спартак-2?
в Краснодаре самое то ему будет
Регистрация: 24.11.2008
№17 Написал: етер Москва (Сегодня, 20:45) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: genna
В коментах одно хрюканье. Свой баласт считайте. Хотите игрока платите.

Вы же на него молились ! А сейчас давай до свидания. Конечно лучше аргентинцев молодых набрать.


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Чужого нам не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно ни было..
Регистрация: 7.12.2017
№16 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:44) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ничего нет вечного...Денисов ушел, сейчас в порядке...пока Семин жив....Шатов тоже найдет себе команду...но так как он относится к своему делу, с Ахматом показатель...был-бы мясным, Рейнгольд его давно-бы съел...
Регистрация: 15.12.2013
№15 Написал: Батька (Сегодня, 20:40) #
  • +3
  •  (9)

Лучше ташаева на халяву у мусоров )) не чем не хуже а по возврату м потенциалу сильнее в разы !!
Регистрация: 9.09.2016
№14 Написал: genna (Сегодня, 20:39) #
  • -9
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
В коментах одно хрюканье. Свой баласт считайте. Хотите игрока платите.
Регистрация: 13.02.2011
№13 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:37) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Он столько не стоит.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№12 Написал: oksva Спб (Сегодня, 20:35) #
  • +8
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если это правда , это - жопа . 12 лямов за неиграющего Шатова ? Жадность - порождает бедность , владельцы Зенита - как та " собака на сене " , а заложником этой жадности будет сам Шатов . Ну , не нужен . признайте свою ошибку , нахера парня " мариновать " , сгинет ведь .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№11 Написал: genna (Сегодня, 20:32) #
  • -11
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
В коментах одно хрюканье. Свой баласт считайте. Хотите игрока платите.
Регистрация: 13.02.2011
№10 Написал: ciko39 (Сегодня, 20:30) #
  • -5
  •  (5)

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Регистрация: 13.12.2017
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:28) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Пивовед
в голове Шатова начал зарождаться план побега...


В небытиё вслед за файзуллиным? Так же закопают где-нибудь на болотах...


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:25) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
таким нехитрым способом зенька дал понять игроку Шатову, что куй он куда от зеньки денется, что гнить ему, не играющему и не продающемуся, на лавке вечно..

в голове Шатова начал зарождаться план побега...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№7 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 20:25) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Вполне логично .Краснодар может себе его позволить.
Регистрация: 28.12.2012
№6 Написал: Quincy (Сегодня, 20:22) #
  • +9
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
вот крохоборы,это зенит должен доплачивать,убили карьеру парню еще и ценник взвинтили,видно на роду написано зеньке быть убыточным клубом с дворовым менеджментом
Регистрация: 2.09.2016
№5 Написал: makcnmka (Сегодня, 20:21) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Денег много просят, но почему-то я думаю, что не играет он не из-за снижения к себе требований. Играл же круто. Думаю сгнобили. Сначала Луческу, теперь Манчини. 2 тренера которые с хорошим индивидуаально составом играют непонятно во что. Так что при определенном доверии к футболисту может заиграть на прежнем уровне. Есть же примеры, Смолов, Дзюба спартаковских времен в аренде или при Боаше и т.д.
Регистрация: 16.03.2010
№4 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 20:21) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Правильно сделали. Европе Шатов нужнее.
У нас всегда так. Как за бугор так дешевле.


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Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№3 Написал: SVN (Сегодня, 20:15) #
  • +8
  •  (14)
online

Олег уже 2 года почти не играет,какие 12 млн.?совсем сбрендили
Регистрация: 22.10.2016
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:14) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
лимит...
пусть обратно в анжи идет


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: alx64 (Сегодня, 20:14) #
  • -4
  •  (16)

кому нужен это не дорузумение?????????????????за такие бабки пусть сами играют!!!!!!!!!!!!тем более игрок дерьмо!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016
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