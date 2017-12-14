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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Денис Маслов: если в РФПЛ станет меньше команд, у молодёжи будет меньше шансов играть против сильных клубов
Исполнительный директор пермского "Амкара" Денис Маслов прокомментировал предложения владельца "Спартака" Леонида Федуна по реформированию российского футбола.
"К сожалению, здесь можно согласится с Леонидом Федуном. Но пробовать это можно только через сезон-два, и принцип должен быть примерно такой, о котором и говорит владелец "Спартака". Скажем, дать клубам сезон на то, чтобы посмотреть, приходят ли на каждую домашнюю игру 15 тысяч зрителей. Если болельщик "голосует ногами" и не ходит на стадион, то этим все и сказано. Тогда вопрос о сокращении можно ставить ребром, но все же нужно учитывать, что через сезон могут подняться в РФПЛ команды из городов, где появятся новые стадионы и где, возможно, болельщик захочет прийти из-за комфортных условий. И вот нужно подумать о том, как увеличить количество матчей. Может встать вопрос уже об увеличении клубов, с учетом новых стадионов. Мысль о том, что команды, которые не собирают минимально 5 тысяч болельщиков, не нужны РФПЛ, оправдана и с финансовой точки зрения.
Не вызывает сомнений и то, что стадионы, которые останутся после ЧМ, должны быть востребованы в первую очередь именно как спортивные объекты. В Перми мы обсуждали эту тему и думаем, что в городах с новыми стадионами задумаются о том, чтобы команды этих регионов поднимались классом выше. А вот такие регионы, как Пермь или Уфа, где не думают о строительстве новых арен, окажутся в невыгодном положении и когда-нибудь речь встанет о том, что, мягко говоря, непрезентабельные стадионы не стоит показывать по телевизору, особенно в холодное время года, да к тому же без болельщиков на трибунах. А предложить прийти людям в "-16 градусов" 11 декабря на стадион, который не отвечает никаким минимальным требованиям, очень сложно, да и, откровенно говоря, незачем.
Если все же принять идею сокращения РФПЛ, то можно ещё подумать о правильном делении команд после 26 предложенных Федуном туров, 7 и 7 не совсем удобно, потому как нечетное число команд, а вот 8 и 6 – уже более-менее нормально. Мысль о том, что количество кассовых матчей увеличится, и болельщик от этого выиграет, скорее правильная, но можно подискутировать и о том, не обесценятся ли со временем такие игры, как ЦСКА-"Спартак" или "Спартак"-"Зенит", если в каждом сезоне их будет не по 2, а по 4? И если в РФПЛ станет меньше команд, то и у молодых ребят будет меньше шансов играть против сильных команд и тем самым расти – и где Федун возьмет новых Селиховых и Джикия? Не "Спартак" же с "Зенитом" будут "обкатывать" молодежь! У этих клубов другие спортивные задачи", – цитирует Маслова "Спорт-Экспресс".
"К сожалению, здесь можно согласится с Леонидом Федуном. Но пробовать это можно только через сезон-два, и принцип должен быть примерно такой, о котором и говорит владелец "Спартака". Скажем, дать клубам сезон на то, чтобы посмотреть, приходят ли на каждую домашнюю игру 15 тысяч зрителей. Если болельщик "голосует ногами" и не ходит на стадион, то этим все и сказано. Тогда вопрос о сокращении можно ставить ребром, но все же нужно учитывать, что через сезон могут подняться в РФПЛ команды из городов, где появятся новые стадионы и где, возможно, болельщик захочет прийти из-за комфортных условий. И вот нужно подумать о том, как увеличить количество матчей. Может встать вопрос уже об увеличении клубов, с учетом новых стадионов. Мысль о том, что команды, которые не собирают минимально 5 тысяч болельщиков, не нужны РФПЛ, оправдана и с финансовой точки зрения.
Не вызывает сомнений и то, что стадионы, которые останутся после ЧМ, должны быть востребованы в первую очередь именно как спортивные объекты. В Перми мы обсуждали эту тему и думаем, что в городах с новыми стадионами задумаются о том, чтобы команды этих регионов поднимались классом выше. А вот такие регионы, как Пермь или Уфа, где не думают о строительстве новых арен, окажутся в невыгодном положении и когда-нибудь речь встанет о том, что, мягко говоря, непрезентабельные стадионы не стоит показывать по телевизору, особенно в холодное время года, да к тому же без болельщиков на трибунах. А предложить прийти людям в "-16 градусов" 11 декабря на стадион, который не отвечает никаким минимальным требованиям, очень сложно, да и, откровенно говоря, незачем.
Если все же принять идею сокращения РФПЛ, то можно ещё подумать о правильном делении команд после 26 предложенных Федуном туров, 7 и 7 не совсем удобно, потому как нечетное число команд, а вот 8 и 6 – уже более-менее нормально. Мысль о том, что количество кассовых матчей увеличится, и болельщик от этого выиграет, скорее правильная, но можно подискутировать и о том, не обесценятся ли со временем такие игры, как ЦСКА-"Спартак" или "Спартак"-"Зенит", если в каждом сезоне их будет не по 2, а по 4? И если в РФПЛ станет меньше команд, то и у молодых ребят будет меньше шансов играть против сильных команд и тем самым расти – и где Федун возьмет новых Селиховых и Джикия? Не "Спартак" же с "Зенитом" будут "обкатывать" молодежь! У этих клубов другие спортивные задачи", – цитирует Маслова "Спорт-Экспресс".
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