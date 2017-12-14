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Александр Маньяков: Заболотный просто красавчик, молодец!

Управляющий партнёр Prof-Sport Company Александр Маньяков прокомментировал переход форварда Антона Заболотного из "Тосно" в "Зенит".

"Для меня немного неожиданный, но я очень рад за Заболотного. Дай Бог, чтобы у него все получилось. Хотел, стремился, заслужил. Просто красавчик, молодец!" - цитирует Маньякова "Евро-футбол.ру".
Теги: Заболотный Зенит
Вчера, 23:32
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:54) #
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В ЗЕНИТЕ АГОНИЯ....по этому и пригласили....вспомни Новосельцева,Нобоа да тог же Дзюбу.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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