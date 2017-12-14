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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Маньяков: Заболотный просто красавчик, молодец!
Управляющий партнёр Prof-Sport Company Александр Маньяков прокомментировал переход форварда Антона Заболотного из "Тосно" в "Зенит".
"Для меня немного неожиданный, но я очень рад за Заболотного. Дай Бог, чтобы у него все получилось. Хотел, стремился, заслужил. Просто красавчик, молодец!" - цитирует Маньякова "Евро-футбол.ру".
"Для меня немного неожиданный, но я очень рад за Заболотного. Дай Бог, чтобы у него все получилось. Хотел, стремился, заслужил. Просто красавчик, молодец!" - цитирует Маньякова "Евро-футбол.ру".
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