Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сергей Балахнин: думаю, "Ростов" будет играть только лучше под руководством Карпина

Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин считает, что команда под руководством Валерия Карпина будет играть лучше, чем в первой половине сезона-2017/18.

Сегодня "Ростов" объявил о заключении контракта с Карпиным на 2,5 года.

"Хочу пожелать Карпину удачи в "Ростове". Валерий Георгиевич - достойный сильный тренер, известная личность в футболе. По силам ли ему поднять "Ростов" выше 10-го места? Да уже сложно ниже опуститься! Дальше только зона вылета. Уверен, что хуже не будет. В команде подобраны сильные футболисты, по составу "Ростов" должен быть в восьмерке. Думаю, команда будет играть только лучше под руководством Карпина", - цитирует Балахнина "Спорт-Экспресс".
Теги: Балахнин Карпин Ростов
Сегодня, 17:14
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.