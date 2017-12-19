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Агент: из России предложения по Эменике не поступали

Футбольный агент Марк Маркароглу, представляющий интересы нападающего "Олимпиакоса"Эммануэля Эменике, прокомментировал новость о том, что его клиент интересен ЦСКА и "Црвене Звезде".

"Некоторые клубы проявляют к нему интерес, но пока ничего конкретного. Речь идёт о Европе и Турции. Из России предложения не поступали. Эменике по-прежнему игрок "Олимпиакоса", - цитирует агента "Чемпионат.сом".
Теги: Эменике Олимпиакос цск
Сегодня, 18:13
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