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Дмитрий Черышев: хороших полузащитников в РФПЛ много, но лучшим назову Глушакова

Российский тренер Дмитрий Черышев поделился мнением, кто является лучшим полузащитником в российской Премьер-Лиге по итогам 2017 года.

"Хороших полузащитников у нас много: Роман Зобнин, Александр Головин, Денис Глушаков… Но лучшим назову последнего, потому что Глушаков отыграл чемпионат довольно-таки ровно. У Головина же были небольшие спады", - цитирует Черышева "Чемпионат.сом".
Теги: Черышев Глушаков
Сегодня, 00:19
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