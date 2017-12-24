Антон Коченков: 10 лет назад очередь до меня в "Локомотике" вряд ли бы дошла

Голкипер «Локомотива» Антон Коченков рассказал, почему покинул московский клуб в начале своей карьеры, а затем в него вернулся.- Понимал, что в «Локомотиве» до меня очередь вряд ли дойдет, на тот момент мне было 18-20 лет, нужно было играть, искать шансы. Поэтому ушел в аренду во вторую лигу за игровой практикой. Не помню, как получился вариант с «Нижним Новгородом». Но в дальнейшем клуб даже выкупил меня, как мы поднялись в высший дивизион.Вообще, нижегородские годы очень светлые – я же потом еще и за «Волгу» играл – вспоминаю с теплотой. Дело не только в футболе. Я начал жить один, зарабатывать хоть какие-то деньги. А команды у нас были хорошие, со многими до сих пор общаемся: с Васиным, Черевко, Гетигежевым.Да и с руководством тех клубов я на связи, очень хорошие люди. Как-то все по-доброму и позитивно сложилось.- Какие-то были, ничего фантастического. Но я рад, что в итоге вернулся в «Локомотив».