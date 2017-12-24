Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:54
Роберто Гальярдини: хотели реабилитировать за поражение от "Удинезе", но теперь нам придется еще тяжелее
Роберто Гальярдини: хотели реабилитировать за поражение от "Удинезе", но теперь нам придется еще тяжелее
03:20
Маурицио Сарри: "Сампдория" - единственная команда, которая приехала в Неаполь играть в футбол
Маурицио Сарри: "Сампдория" - единственная команда, которая приехала в Неаполь играть в футбол
Антон Коченков: 10 лет назад очередь до меня в "Локомотике" вряд ли бы дошла
Голкипер «Локомотива» Антон Коченков рассказал, почему покинул московский клуб в начале своей карьеры, а затем в него вернулся.
- Вы – воспитанник «Локомотива», но заиграли в команде только сейчас, почти через 10 лет после ухода в «Нижний Новгород».
- Понимал, что в «Локомотиве» до меня очередь вряд ли дойдет, на тот момент мне было 18-20 лет, нужно было играть, искать шансы. Поэтому ушел в аренду во вторую лигу за игровой практикой. Не помню, как получился вариант с «Нижним Новгородом». Но в дальнейшем клуб даже выкупил меня, как мы поднялись в высший дивизион.
Вообще, нижегородские годы очень светлые – я же потом еще и за «Волгу» играл – вспоминаю с теплотой. Дело не только в футболе. Я начал жить один, зарабатывать хоть какие-то деньги. А команды у нас были хорошие, со многими до сих пор общаемся: с Васиным, Черевко, Гетигежевым.
Да и с руководством тех клубов я на связи, очень хорошие люди. Как-то все по-доброму и позитивно сложилось.
- После сезона-2014/15 «Локомотив» выкупил вас у «Мордовии». Были ли другие варианты продолжения карьеры?
- Какие-то были, ничего фантастического. Но я рад, что в итоге вернулся в «Локомотив».
sovsport.ru
- Вы – воспитанник «Локомотива», но заиграли в команде только сейчас, почти через 10 лет после ухода в «Нижний Новгород».
- Понимал, что в «Локомотиве» до меня очередь вряд ли дойдет, на тот момент мне было 18-20 лет, нужно было играть, искать шансы. Поэтому ушел в аренду во вторую лигу за игровой практикой. Не помню, как получился вариант с «Нижним Новгородом». Но в дальнейшем клуб даже выкупил меня, как мы поднялись в высший дивизион.
Вообще, нижегородские годы очень светлые – я же потом еще и за «Волгу» играл – вспоминаю с теплотой. Дело не только в футболе. Я начал жить один, зарабатывать хоть какие-то деньги. А команды у нас были хорошие, со многими до сих пор общаемся: с Васиным, Черевко, Гетигежевым.
Да и с руководством тех клубов я на связи, очень хорошие люди. Как-то все по-доброму и позитивно сложилось.
- После сезона-2014/15 «Локомотив» выкупил вас у «Мордовии». Были ли другие варианты продолжения карьеры?
- Какие-то были, ничего фантастического. Но я рад, что в итоге вернулся в «Локомотив».
sovsport.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.