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Антон Коченков: 10 лет назад очередь до меня в "Локомотике" вряд ли бы дошла

Голкипер «Локомотива» Антон Коченков рассказал, почему покинул московский клуб в начале своей карьеры, а затем в него вернулся.

- Вы – воспитанник «Локомотива», но заиграли в команде только сейчас, почти через 10 лет после ухода в «Нижний Новгород».

- Понимал, что в «Локомотиве» до меня очередь вряд ли дойдет, на тот момент мне было 18-20 лет, нужно было играть, искать шансы. Поэтому ушел в аренду во вторую лигу за игровой практикой. Не помню, как получился вариант с «Нижним Новгородом». Но в дальнейшем клуб даже выкупил меня, как мы поднялись в высший дивизион.

Вообще, нижегородские годы очень светлые – я же потом еще и за «Волгу» играл – вспоминаю с теплотой. Дело не только в футболе. Я начал жить один, зарабатывать хоть какие-то деньги. А команды у нас были хорошие, со многими до сих пор общаемся: с Васиным, Черевко, Гетигежевым.

Да и с руководством тех клубов я на связи, очень хорошие люди. Как-то все по-доброму и позитивно сложилось.


- После сезона-2014/15 «Локомотив» выкупил вас у «Мордовии». Были ли другие варианты продолжения карьеры?


- Какие-то были, ничего фантастического. Но я рад, что в итоге вернулся в «Локомотив».

sovsport.ru
Теги: Локомотив Коченков
Сегодня, 16:54
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№1 Написал: Deni Naike (Сегодня, 17:48) #
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Регистрация: 24.12.2017
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