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Виталий Мутко: мы не возражаем против смены организационно-правовой формы "Рубина"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о ходатайстве "Рубина" о смене организационно-правовой формы клуба.

"Мы рассмотрели ходатайство "Рубина". Они хотят поменять организационно-правовую форму и перейти в более современную форму частного предприятия. Мы не возражаем, но вы знаете позицию РФС, она очень жёсткая: есть условия, которые должны быть соблюдены. Критерии: спортивная, юридическая и финансовая правопреемственность. Будут они соблюдены – мы поддержим", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко Рубин
Сегодня, 01:28
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№2 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 07:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
с любителей пусть начинают...
Регистрация: 20.10.2008
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 05:21) #
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