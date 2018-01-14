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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роман Шаронов: к молодёжке "Рубина" добавилась команда 2000-го года рождения
Старший тренер молодежной команды Роман Шаронов рассказал об изменениях в составе и планах на зимнее межсезонье.
— Практически в полном составе добавилась выпускная команда академии 2000 года рождения и шесть игроков годом младше. Хотелось бы напомнить цели нашей молодежной команды – это подготовка игроков на определенных этапах. Если мы говорим об игроках, которых сейчас нет в составе, это не значит, что они плохие. Просто пришло то время, оно для всех разное, когда надо делать шаг вперед. Кому-то нужно делать этот шаг, кому-то нужны другие условия. Все это было проанализировано на основании полученной информации. Эта информация есть и у руководства. Сейчас на этом сборе мы тоже получаем информацию, и, думаю, большинство работающих с нами сейчас ребят будут в обойме молодежной команды.
— Сколько сейчас игроков в обойме?
— На сбор в Краснодар поедет 24 игрока: 21 полевой и 3 вратаря. Если кто-то из ребят 2000 и 2001 годов рождения не поедет на сбор, это не значит, что мы ставим на них крест. Мы за всеми следим, проговариваем, как создать лучшие условия для игроков.
— Есть приглашенные футболисты из других городов, академий?
— Нет, на данный момент у нас все свои, они имеют отношение к клубу. Если кого-то брать со стороны, то он должен быть сильнее тех, кто есть.
ФК "Рубин"
— Практически в полном составе добавилась выпускная команда академии 2000 года рождения и шесть игроков годом младше. Хотелось бы напомнить цели нашей молодежной команды – это подготовка игроков на определенных этапах. Если мы говорим об игроках, которых сейчас нет в составе, это не значит, что они плохие. Просто пришло то время, оно для всех разное, когда надо делать шаг вперед. Кому-то нужно делать этот шаг, кому-то нужны другие условия. Все это было проанализировано на основании полученной информации. Эта информация есть и у руководства. Сейчас на этом сборе мы тоже получаем информацию, и, думаю, большинство работающих с нами сейчас ребят будут в обойме молодежной команды.
— Сколько сейчас игроков в обойме?
— На сбор в Краснодар поедет 24 игрока: 21 полевой и 3 вратаря. Если кто-то из ребят 2000 и 2001 годов рождения не поедет на сбор, это не значит, что мы ставим на них крест. Мы за всеми следим, проговариваем, как создать лучшие условия для игроков.
— Есть приглашенные футболисты из других городов, академий?
— Нет, на данный момент у нас все свои, они имеют отношение к клубу. Если кого-то брать со стороны, то он должен быть сильнее тех, кто есть.
ФК "Рубин"
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