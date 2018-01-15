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Алексей Еременко: Роман не только вернется в большой футбол, но и выйдет на новый уровень

Известный тренер Алексей Еременко-старший рассказал о делах полузащитника ЦСКА Романа Еременко, который отбывает дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы на кокаин.

"Средний сын отлично себя чувствует – он в хорошей форме, и физически, и ментально. Тренируется по индивидуальной программе, иногда удается с кем-то поиграть.

У Романа такая конституция тела, что лишний вес ему не грозит. Поэтому он может спокойно совмещать тренировки с общением с семьей, воспитанием детей, на что раньше времени не было.

Вся эта ситуация помогла Роману взглянуть со стороны на футбол и многие другие вещи. Никаких упаднический настроений нет.

Наоборот, он смотрит вперед с оптимизмом. До конца дисквалификации осталось не так много времени. Уверен, Роман не только вернется в большой футбол, но и выйдет на новый уровень", - цитирует Еременко-старшего "Советский спорт".
Теги: Еременко ЦСКА
Сегодня, 00:38
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№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 10:57) #
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online

Алексей ...Ты же Сам играл в футбол....Он не вратарь что бы выйти на новый уровень в его года....дай бог что бы на свой уровень выйти да и это под большим вопросом.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:36) #
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Болеет за:
«Сибирь»
И какие основания для этого? Он помолодел? Прибавил в мастерстве ?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: MrRaf Россия (Сегодня, 08:49) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
ВЫЙДЕТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ теперь кокос он жрет вместе с бутиратом
Регистрация: 16.02.2016
№1 Написал: tab1946 Лондон (Сегодня, 05:09) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
это как в сказке было три брата два так себе а третий был дурак еще не вышел на поле а ему дифирамбы поют
Регистрация: 1.04.2013
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