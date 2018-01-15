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Шамиль Газизов: футболист уровня Дзюбы мог бы стать большим приобретением для "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном переходе в команду форварда "Зенита" Артёма Дзюбы.

"Футболист такого уровня мог бы стать большим приобретением для нашего клуба. Такой клуб, как "Уфа", однозначно был бы заинтересован в Артёме. Он усилил бы наш клуб однозначно.

Ведутся ли переговоры по Дзюбе? Пока не буду комментировать", - цитирует Газизова "Чемпионат.сом".
Теги: Газизов Дзюба Уфа Зенит
Сегодня, 21:32
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№2 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 21:45) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
выхода нет..только Семаку и сплавлять дзюбу
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: Matador1989 Уфа (Сегодня, 21:40) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Дзюба однозначно усилил бы любой клуб. Игра головой круче чем у Месси, ноги длиннее чем у Роналду,в нападении сильнее Ноера, голов за сборную забил больше чем Мбаппе
Регистрация: 20.08.2011
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