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Роман Павлюченко и Алексей Ребко могут перейти в "Сибирь"

Бывший президент "Арарата" Валерий Оганесян может стать спортивным директором "Сибири".

В этом случае Роман Павлюченко и Алексей Ребко, которые играли у Оганесяна в "Арарате", а также бывший игрок ЦСКА Павел Степанец, который переведён в "Балтике" во вторую команду, могут перейти в "Сибирь". Оганесян уже провел по телефону предварительные переговоры с рядом потенциальных новичков. Один из футболистов, попросивший не обнародовать его фамилию, подтвердил данный факт.

"Матч ТВ"
Теги: Павлюченко Ребко Сибирь
Сегодня, 07:16
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