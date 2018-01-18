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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Григорий Иванов: согласен, что не нужно привозить откровенный хлам, но критерии на легионеров надо смягчать (1)
Дмитрий Ананко: хочется, чтобы Вартапетов ошибся в первичном диагнозе Джикии
Бывший защитник сборной России Дмитрий Ананко выразил надежду, что Георгий Джикия сможет избежать серьезной травмы, полученной сегодня в контрольном матче "Спартака" с "Шанхаем".
– Повреждение "крестов" – очень неприятная травма, – начал Ананко. – Хочется все-таки верить, что предварительный диагноз не подтвердится. Что касается восстановления от такого повреждения – оно очень индивидуально, кто-то быстрое восстанавливается, кто-то медленнее. И помните, что предварительный диагноз иногда бывает ошибочным. Михаил Гургенович (Вартапетов.) без сомнений профессионал с большой буквы. Но в данной истории хочется, чтобы он ошибался.
– Если диагноз подтвердится, не стоит ли просить вернуться в сборную России Василия Березуцкого?
– Это прерогатива главного тренера. Со стороны мы можем желать команде только успехов. А состав пусть формирует главный тренер.
– Но в ведущих клубах нет российских защитников…
– Это проблема появилась не сегодня. Станислав Саламович (Черчесов. – Прим.) об этом прекрасно знает. Нам остается надеяться, что ребята найдут внутренние резервы.
"Спорт-Экспресс"
– Повреждение "крестов" – очень неприятная травма, – начал Ананко. – Хочется все-таки верить, что предварительный диагноз не подтвердится. Что касается восстановления от такого повреждения – оно очень индивидуально, кто-то быстрое восстанавливается, кто-то медленнее. И помните, что предварительный диагноз иногда бывает ошибочным. Михаил Гургенович (Вартапетов.) без сомнений профессионал с большой буквы. Но в данной истории хочется, чтобы он ошибался.
– Если диагноз подтвердится, не стоит ли просить вернуться в сборную России Василия Березуцкого?
– Это прерогатива главного тренера. Со стороны мы можем желать команде только успехов. А состав пусть формирует главный тренер.
– Но в ведущих клубах нет российских защитников…
– Это проблема появилась не сегодня. Станислав Саламович (Черчесов. – Прим.) об этом прекрасно знает. Нам остается надеяться, что ребята найдут внутренние резервы.
"Спорт-Экспресс"
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