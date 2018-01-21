Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Источник: вероятность ухода Промеса из "Спартака" зимой – не более 10 процентов

С высокой долей вероятности нападающий "Спартака" Квинси Промес не покинет клуб в ходе зимнего заявочного периода, сообщает "Спорт-Экспресс".

Вероятность ухода голландца – не более 10 процентов.

Форвард не скрывает желания перейти в один из топ-клубов Европы, однако "Саутгемптон", об интересе которого сообщили британские СМИ, к таковым не относится.

Кроме того, руководство красно-белых рассчитывает на Промеса в борьбе за Кубок России, место в Лиге чемпионов на следующий сезон, а также в успешном выступлении в Лиге Европы.

Отметим, что в контракте футболиста прописаны отступные в размере 30 миллионов евро для европейских клубов, и 50 миллионов - для команд из Китая.
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 09:03
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: AnK. (Сегодня, 09:55) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Конечно руководство рассчитывает на Промеса. А кто будет показывать красивый футбол и забивать,Глушаков что ли с Самедовым?
Регистрация: 1.02.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.