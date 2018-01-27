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Никола Максимович: помощники Карреры сказали, что Мистер видит меня в "Спартаке"

Новичок "Спартака" Никола Максимович рассказал, что до перехода в клуб не общался с главным тренером Массимо Каррерой.

– Общались с Каррерой до трансфера?

– Напрямую нет, только с помощниками. И они сказали, что Мистер видит меня в своей команде. Сейчас у нас будет время сказать друг другу все, что нужно. Будет время привыкнуть и внедриться в команду.

– Многих болельщиков смущает, что вы довольно мало играли в "Наполи"?

– Были проблемы со старыми травмами. Пришлось лечиться, упустил немного времени. А когда вернулся в строй, то меня ждала высочайшая конкуренция с хорошими защитниками: Кулибали, Кирикеш, Альбиоль (в первой части сезона Максимович принял участие в 4 матчах во всех турнирах на клубном уровне. - Прим.). Плюс изначально было сложно привыкнуть к требованиям тренера. Он о-очень щепетилен. Следит, чтобы в обороне все соблюдалось с точностью до миллиметра! Сейчас "Наполи" отпустил меня именно для того, чтобы я стал сильнее и, возможно, вернулся в следующем сезоне.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Максимович Спартак Каррера
Вчера, 21:42
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№2 Написал: Blessing Спб (Вчера, 22:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мистер видит меня в своей команде.

Рассмотреть белого среди черножопых, большим видением обладать не надо.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 21:59) #
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Сейчас "Наполи" отпустил меня именно для того, чтобы я стал сильнее и, возможно, вернулся в следующем сезоне.
стань сильнее, Коль и не возвращайся назад! smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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