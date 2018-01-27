Никола Максимович: помощники Карреры сказали, что Мистер видит меня в "Спартаке"

Новичок "Спартака" Никола Максимович рассказал, что до перехода в клуб не общался с главным тренером Массимо Каррерой.– Напрямую нет, только с помощниками. И они сказали, что Мистер видит меня в своей команде. Сейчас у нас будет время сказать друг другу все, что нужно. Будет время привыкнуть и внедриться в команду.– Были проблемы со старыми травмами. Пришлось лечиться, упустил немного времени. А когда вернулся в строй, то меня ждала высочайшая конкуренция с хорошими защитниками: Кулибали, Кирикеш, Альбиоль (в первой части сезона Максимович принял участие в 4 матчах во всех турнирах на клубном уровне. - Прим.). Плюс изначально было сложно привыкнуть к требованиям тренера. Он о-очень щепетилен. Следит, чтобы в обороне все соблюдалось с точностью до миллиметра! Сейчас "Наполи" отпустил меня именно для того, чтобы я стал сильнее и, возможно, вернулся в следующем сезоне.