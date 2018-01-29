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Александр Бухаров после операции на ахилле пропустит до трех месяцев

Нападающий "Ростова" Александр Бухаров прошел медицинское обследование в одной из итальянских клиник.

Как сообщает пресс-служба клуба, футболисту была сделана операция на ахилловом сухожилии. Форвард восстановится после хирургического вмешательства в срок от двух до трех месяцев.
Теги: Бухаров Ростов
Вчера, 22:02
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