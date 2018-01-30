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ЦСКА – "Пяст": видеообзор

Предлагаем Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча московского ЦСКА с польским "Пястом", встреча состоялась накануне.

Товарищеский матч

ЦСКА – "Пяст" - 0:0

ЦСКА: Акинфееев, Фернандес, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Набабкин (Кучаев, 63), Натхо (Бистрович, 81), Головин, Витиньо (Гордюшенко, 87), Дзагоев (Чалов, 80), Вернблум.

"Пяст": Плах (Шматула, 46), Кончковски, Червински, Корун (Ругашевич, 72), Ягелло (Валенсия, 46; Гойко, 88), Хейтли (Йодловец, 73), Петровски, Бадия (Живец, 46), Васильев (Буката, 46), Янковски (Ангельски, 59), Пападопулос (Шчепаняк, 67).

Предупреждения: Вернблум, 53, Пападопулос, 55, Головин, 55.

Теги: ЦСКА
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