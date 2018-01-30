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Александр Самедов: не думаю об окончании карьеры, впереди много всего интересного

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов высказался о нынешнем поколении футболистов и поделился планами на будущее.

"Каждое поколение считает, что последующее уже не такое. Я – не исключение. Не могу сказать: хуже нынешняя молодежь нас молодых или лучше. Но то, что новое поколение совершенно другое – это точно.

Я давно играю и не мог не задумываться о том, что будет дальше. Раньше я говорил, что вряд ли свяжу свою жизнь с футболом после окончания карьеры, но сейчас я скажу лишь о том, что очень хочу играть. У меня ещё полтора года будет действовать контракт со "Спартаком", я хочу набрать на этих сборах хорошие кондиции и помочь своей команде достичь максимального результата.

Впереди чемпионат мира, я хочу успешно сыграть за сборную и пока не думаю об окончании карьеры. Впереди много всего интересного", – цитирует Самедова "Советский спорт".
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 10:27
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