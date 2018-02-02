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Лука Джорджевич: знаю множество историй про Луческу, но все рассказать не могу

Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич вспомнил о работе с тренером Мирчей Луческу в "Зените".

"Лодыгин говорил, что Мирча порой вёл себя странно – путал языки и обращался к русскому на португальском и наоборот? Да, так всё и было. Я знаю множество историй про Луческу, но все рассказать не могу. Он знает очень много языков, но, видимо, они иногда перемешиваются у него в голове.

Однажды во время тренировки он кричал Роберту Маку: "Mak, do you speak English?". Тот отвечает: «Yes». И тут же Луческу выдаёт на чистом русском: "Тогда играй ближе, ближе играй!". Вся команда лежала на газоне от смеха. Возможно, такое было и во время игр.

Но я больше помню игру с "Маккаби" в Лиге Европы, фантастический матч, когда мы отыгрались с 0:3 и победили 4:3, а я забил победный гол. Когда мы зашли в раздевалку, не могли поверить в происходящее, ребята поздравляли меня. И тут заходит Луческу, подходит ко мне и говорит: "О’кей, парень, хорошо, но в моменте с голом ты должен был отдать пас, а не бить по воротам".

Помню Кришито, Нету и другие ребята подскочили и начали меня защищать: "Эй, Мистер, о чём вы говорите? Он спас нас!" – цитирует Джорджевича "Чемпионат".
Теги: Джорджевич Луческу Зенит
Сегодня, 10:47
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№1 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 10:54) #
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"Mak, do you speak English?". Тот отвечает: «Yes». И тут же Луческу выдаёт на чистом русском: "Тогда играй ближе, ближе играй!".

Это пять!
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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010
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