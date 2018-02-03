Борис Чухлов: если "Зенит" отпустит Манчини, то наступит на свои же грабли

Бывший нападающий "Зенита", чемпион СССР-84 Борис Чухлов прокомментировал возможный уход Роберто Манчини в сборную Италии.– У него ж мечта – поработать со сборной Италии. Если они договорятся с "Зенитом", то почему бы и нет? – сказал Чухлов. – Просто "Зенит" тогда в очередной раз наступит на свои же грабли. Под тренера приглашалась немалая группа футболистов, если придет другой тренер, что, снова обновлять команду на 60-70 процентов?– Естественно, клуб от этого не выиграет. Что у нас футболисты гуляют из клуба в клуб, то тренеры меняются. Если раньше "Спартак" славился тем, что у них тренер менялся каждые полгода, то теперь эту тенденцию подхватил "Зенит". Это никому не нравится, когда приглашают тренера и новых футболистов, а потом все расходятся.– Фурсенко (президент "Зенита". – Прим.) боготворит Манчини, у них полное понимание. Все остальное, думаю, решится. То, что Манчини не справился с футболистами, которые ему купили, меня не удивило. Когда у тебя 30 равнозначных футболистов, ни один тренер не потянет такую команду. Кому-то внимания будет уделяться меньше, кому-то больше – и сразу появятся недовольные. Если бы Манчини определился, кто будет играть, а не шарахался с составом, все могло быть по-другому. Вот как Дик Адвокат (возглавлял "Зенит" в 2006-2009 гг. – Прим.) уперся в 15 человек, два сезона они бомбили, выиграли все, что можно, и он спокойно ушел почетным гражданином Санкт-Петербурга. А Манчини решил сыграть на менталитете, но у русских он немного другой.