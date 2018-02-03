Борис Рапопорт: вряд ли Манчини уйдет из "Зенита" - деньги еще никто не отменял

Бывший главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт выразил мнение, что Роберто Манчини не покинет пост главного тренера клуба.- Италия не попала на чемпионат мира, для них это сумасшедший удар, - сказал Рапопорт. - Поэтому им нужно что-то менять, это естественно, что они тщательным образом подойдут к поиску нового тренера. В круг кандидатов входит ведь не только Манчини. Что касается его самого, то работа со сборной сильно отличается от работы в клубе. Что ему ближе? Мне трудно говорить, хотя Манчини еще довольно молодой тренер. Не исключаю, что ему сейчас интереснее руководить именно клубом, где он постоянно видит игроков, постоянно в команде. В сборной же работа с игроками имеет кратковременный характер, в основном, это просмотры, анализ, тактика. Мне кажется, в этом плане маловероятно, что он покинет "Зенит".- В "Зените" у Манчини полный кредит доверия. Как и ко всем иностранным тренерам, к Манчини очень хорошо относятся в "Зените". Клубу нет смысла его менять. Также нужно вспомнить Лучано Спаллетти, который дал понять, что для итальянцев важна экономическая составляющая. Он больше года сидел в Петербурге, в творческом возрасте сделал паузу, потому что те деньги, которые ему все еще платил "Зенит", не шли ни в какое сравнение с предложениями "Ромы", "Интера" или "Милана". Предполагаю, что и контракт Манчини с "Зенитом" не идет ни в какое сравнение с тем, который может ему предложить Итальянская федерация футбола. Маловероятно, что он уйдет, - деньги еще никто не отменял.- Если у него есть такой менталитет. К примеру, плевать на финансы и другие условия, но я патриот, да и в другой раз место в Италии могут уже не предложить. Если он так думает, то может согласиться и уйти из "Зенита".