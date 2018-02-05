Вячеслав Малафеев: Шатов уходит в "Краснодар"? Я не комментирую эту ситуацию

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев отказался комментировать информацию о возможном уходе полузащитника Олега Шатова в "Краснодар".- Я не комментирую эту ситуацию.