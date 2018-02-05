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Вячеслав Малафеев: Шатов уходит в "Краснодар"? Я не комментирую эту ситуацию

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев отказался комментировать информацию о возможном уходе полузащитника Олега Шатова в "Краснодар".

- Правда, что Шатов уходит в "Краснодар"?

- Я не комментирую эту ситуацию.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Малафеев Шатов Зенит Краснодар
Вчера, 23:48
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4
(0)
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:45) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Славик просто очкует smile
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 00:42) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Малафееву дали должность,но похоже открывать рот,вообще запретили... Не думаю,что ему это всё по душе.
Регистрация: 14.02.2007
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:22) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
слава ты не комментируешь. ты вреш


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Грустный болельщик спартака приходит в бар.
Бармен! пол литра водки!
так может быть сразу 0,7?
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 00:17) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Ну а что комментировать, парню играть надо, правильно делает, что уходит, значит пытается заиграть.
Регистрация: 10.10.2006
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