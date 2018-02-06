Федерация футбола Армении обсудит с Давидом Юрченко условия выступления за сборную

Федерация футбола Армении (ФФА) обсудит с голкипером "Тосно" Давидом Юрченко условия его выступления за сборную Армении.Вице-президент Федерации футбола Армении Ашот Манукян встретится с вратарем, чтобы обсудить возможность его выступления за армянскую национальную сборную.У футболиста есть армянские корни по материнской линии. Он летом 2014 года получил предложение выступать за сборную Армении. В 2017 году ФФА пригласила его на отборочные матчи чемпионата мира, но голкипер заявил, что его приходу в национальную команду препятствует лимит на легионеров в РФПЛ.