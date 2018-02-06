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Марек Сухи: Сергей Ерёменко с основой "Базеля" не тренировался, я не видел его в деле

Защитник "Базеля" Марек Сухи, ранее выступавший за "Спартак", прокомментировал переход полузащитника Сергея Ерёменко в стан красно-белых. 19-летний футболист ранее выступал за молодёжную команду швейцарской команды.

"Если честно, то мне нечего сказать об этом футболисте. Он не тренировался с основой "Базеля", и я ни разу не видел его в деле. Я ничего не знаю о его сильных или слабых качествах", - цитирует Сухи "Чемпионат.сом".
Вчера, 23:37
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