Роберто Манчини: матч против "Црвены Звезды" был максимально приближен к официальному

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после товарищеского матча против "Црвены Звезды" (1:0) остался доволен действиями своей команды.– Да, мне очень понравилась игра, я считаю, что она удалась. "Црвена Звезда" показала хороший футбол, это хорошая команда.– Ну да, я считаю, что это нормально. Игра действительно получилась более жесткой, но это можно объяснить тем, что сегодня мы видели матч, максимально приближенный к официальному.– Мне кажется, что все хорошо, что они сегодня хорошо играли оба. Миммо так и вовсе проводит второй полноценный матч, поэтому никаких вопросов к ним нет.– Да, такое большое количество товарищеских матчей помогает дать игровую практику всем футболистам, кто с нами здесь на сборе.