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Нутриционист "Спартака": не очень люблю тарасовский борщ

Нутриционист "Спартака" Сара Фабрис рассказала, что она изменила в меню футболистов московского клуба.

– С вашим приходом в "Спартак" появились слухи, что теперь футболисты едят одну зелень, а потом бегут в Макдоналдс за бургерами. Какой была первая реакция игроков на ваше появление?

– Первая реакция была хорошей, на мой взгляд, по крайней мере. Игроки спрашивали, что им нужно есть, как есть. Я поменяла меню и чувствовала, что они были не вполне счастливы. Но, по правде говоря, не очень понимаю, почему.

Изменения были не столь кардинальными. Мы убрали майонез и сметану из меню, изменили частоту появления на столе различных блюд. Порой кто-то приходил и говорил, что не хочет ничего есть. Но у нас на столе всегда есть выбор. Это может быть индейка, красное мясо и лосось в один день; кролик, курица и дорада в другой... Выбор есть всегда. Сейчас такие ситуации уже редкость, но, думаю, они обусловлены скорее настроением, а не реальным отсутствием выбора.

– Как вы познакомились с Массимо Каррерой и оказались в "Спартаке"?

– Знакомство состоялось благодаря моим прежним коллегам из медицинского департамента "Удинезе". Сейчас они работают в "Ювентусе". Когда Массимо спросил в "Юве", кого бы ему могли порекомендовать в качестве нутрициониста для команды, назвали мое имя. Я отправила резюме, прошла собеседование, и все закрутилось...

– Каррера сказал, что ему нравится борщ и сырники. Вам тарасовский борщ по вкусу?

– Если честно, не очень. Он слишком сладкий, как мне кажется. Мы чуть-чуть изменили его рецепт: стали готовить с меньшим количеством масла, с более качественным мясом, а вместо сметаны добавляем в тарелки соус из обезжиренного йогурта. Сырники мне нравятся тоже. Но мы не жарим их, а готовим в духовке.

Sport24.ru
Теги: Спартак
Сегодня, 12:28
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6
(0)
№6 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мы чуть-чуть изменили его рецепт: стали готовить с меньшим количеством масла, с более качественным мясом, а вместо сметаны добавляем в тарелки соус из обезжиренного йогурта
Уж куда тебе в борщах разбираться? Это уже не борщ, а реальные помои
Регистрация: 17.05.2013
№5 Написал: pisto (Сегодня, 13:20) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Роберто
да чего там выдумывать, желудей им побольше в рацион.

Это точно laughing
Регистрация: 15.03.2009
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:05) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
идти вопреки матушки природы,- пусть жрут что хотят, они же свиньи.

издеваются над животными, сволочи confused надо же выдумать такое - "тарасовский борщ"


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: Роберто (Сегодня, 12:56) #
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  •  (8)
online

да чего там выдумывать, желудей им побольше в рацион.
Регистрация: 24.11.2017
№2 Написал: Кокаинум (Сегодня, 12:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это ты Гиенеровский "красно-синий гамбургер" еще не пробовал... И болотный суп из семи салуп smile


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Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
НУТРИЦИОНИСТ "СПАРТАКА": НЕ ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ТАРАСОВСКИЙ БОРЩ

Писдец нутриционисту спартака. confused

Я поменяла меню и чувствовала, что они были не вполне счастливы. Но, по правде говоря, не очень понимаю, почему.


Потому что они привыкли к рациону доктора Лю, а ты им любимое дерьмо на зелень заменила, не вникнув в спартаковские привычки и желания.
Вообще, не понятно, что твориться в спартаковском коллективе, как можно ограничивать футболистов в еде, и идти вопреки матушки природы,- пусть жрут что хотят, они же свиньи.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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