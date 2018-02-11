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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Нутриционист "Спартака": не очень люблю тарасовский борщ
Нутриционист "Спартака" Сара Фабрис рассказала, что она изменила в меню футболистов московского клуба.
– С вашим приходом в "Спартак" появились слухи, что теперь футболисты едят одну зелень, а потом бегут в Макдоналдс за бургерами. Какой была первая реакция игроков на ваше появление?
– Первая реакция была хорошей, на мой взгляд, по крайней мере. Игроки спрашивали, что им нужно есть, как есть. Я поменяла меню и чувствовала, что они были не вполне счастливы. Но, по правде говоря, не очень понимаю, почему.
Изменения были не столь кардинальными. Мы убрали майонез и сметану из меню, изменили частоту появления на столе различных блюд. Порой кто-то приходил и говорил, что не хочет ничего есть. Но у нас на столе всегда есть выбор. Это может быть индейка, красное мясо и лосось в один день; кролик, курица и дорада в другой... Выбор есть всегда. Сейчас такие ситуации уже редкость, но, думаю, они обусловлены скорее настроением, а не реальным отсутствием выбора.
– Как вы познакомились с Массимо Каррерой и оказались в "Спартаке"?
– Знакомство состоялось благодаря моим прежним коллегам из медицинского департамента "Удинезе". Сейчас они работают в "Ювентусе". Когда Массимо спросил в "Юве", кого бы ему могли порекомендовать в качестве нутрициониста для команды, назвали мое имя. Я отправила резюме, прошла собеседование, и все закрутилось...
– Каррера сказал, что ему нравится борщ и сырники. Вам тарасовский борщ по вкусу?
– Если честно, не очень. Он слишком сладкий, как мне кажется. Мы чуть-чуть изменили его рецепт: стали готовить с меньшим количеством масла, с более качественным мясом, а вместо сметаны добавляем в тарелки соус из обезжиренного йогурта. Сырники мне нравятся тоже. Но мы не жарим их, а готовим в духовке.
Sport24.ru
– С вашим приходом в "Спартак" появились слухи, что теперь футболисты едят одну зелень, а потом бегут в Макдоналдс за бургерами. Какой была первая реакция игроков на ваше появление?
– Первая реакция была хорошей, на мой взгляд, по крайней мере. Игроки спрашивали, что им нужно есть, как есть. Я поменяла меню и чувствовала, что они были не вполне счастливы. Но, по правде говоря, не очень понимаю, почему.
Изменения были не столь кардинальными. Мы убрали майонез и сметану из меню, изменили частоту появления на столе различных блюд. Порой кто-то приходил и говорил, что не хочет ничего есть. Но у нас на столе всегда есть выбор. Это может быть индейка, красное мясо и лосось в один день; кролик, курица и дорада в другой... Выбор есть всегда. Сейчас такие ситуации уже редкость, но, думаю, они обусловлены скорее настроением, а не реальным отсутствием выбора.
– Как вы познакомились с Массимо Каррерой и оказались в "Спартаке"?
– Знакомство состоялось благодаря моим прежним коллегам из медицинского департамента "Удинезе". Сейчас они работают в "Ювентусе". Когда Массимо спросил в "Юве", кого бы ему могли порекомендовать в качестве нутрициониста для команды, назвали мое имя. Я отправила резюме, прошла собеседование, и все закрутилось...
– Каррера сказал, что ему нравится борщ и сырники. Вам тарасовский борщ по вкусу?
– Если честно, не очень. Он слишком сладкий, как мне кажется. Мы чуть-чуть изменили его рецепт: стали готовить с меньшим количеством масла, с более качественным мясом, а вместо сметаны добавляем в тарелки соус из обезжиренного йогурта. Сырники мне нравятся тоже. Но мы не жарим их, а готовим в духовке.
Sport24.ru
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